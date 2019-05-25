Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan transfer açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 5-6 transfer yapmayı düşündüklerini söyledi.

Ağaoğlu, Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ligi üçüncü bitirmek için mücadele ettiklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirterek, “3’üncü bitirmemiz 6 milyon lira gibi ciddi bir paranın içeriye girişi ve aynı zamanda da UEFA’da ön eleme oynamadan direkt gruplara kalma anlamına geliyordu. Sorun yok. Biz de ön eleme, play-off oynar öyle gruplara gireriz. Şanslı olduğumuz maçlar da var ama onların sayısı 1-2’yi geçmiyor. Şanssız çok puan ve maç kaybettik. Bir takım dış etkenler de oldu, bunlar da herkesin malumu. İyisiyle kötüsüyle bir sezonu tamamladık. Taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum. Sabır gösterdiler, destek verdiler. Futbolcularımızın gösterdikleri özveri, gayret, çaba, takım olmaya yönelik gösterdikleri çaba her şeyin üzerinde. Hepsini tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Hocamız Ünal Karaman ve yardımcı hocalarımıza, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sene buna ihtiyacımız vardı çünkü çok sıkıntılı bir sezon geçirdik. Sonuna geldik anlamına gelmiyor. Sezon bitti ama sıkıntılar devam ediyor. En azından gençleriyle, Trabzonlu yabancılarıyla, tecrübeli oyuncularıyla takım ruhu içerisinde mücadele ederek ve taraftarın gözüne hoş gelen çok yüksek pas yüzdesiyle oynayan bir takımımız var. İnşallah seneye bunu geliştirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“TAKIMIZ BOZMAK DİYETİNDE DEĞİLİZ”

Ağaoğlu Rodallega’nın takımda kalıp kalmayacağı ve transfer çalışmalarına yönelik ise şunları söyledi: “Bugün Olcay ve Ibanez ile vedalaştık. Duygusal bir vedaydı. Her iki oyuncumuz da çok büyük özveri gösterdiler. Olcay mukaveledeki ücretinin neredeyse yarısını sildi. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah ikisinin de yolunu açık etsin. Çok iyi oyuncu ve karakterli insanlar. Rodallega ile alakalı olarak kendisinden cevap bekliyoruz. Kulübün ileriye dönük finansal politikası noktasında kendisine verebileceğimiz en yüksek ücreti teklif ettik. Yönetim olarak düşüncemiz inşallah bu teklifi kabul eder ve takımda kalır. Biz takımı bozmak niyetinde değiliz. Takviyelerle yolumuza devam edeceğiz.”

“ÜNAL HOCAYLA İKİ YIL DAHA BERABERİZ”

Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’ün transferine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: “Bunlar takıma zarar veren dedikodular. Yusuf ile Abdülkadir Ömür ve diğer oyuncularımız da sürekli olarak geçtiğimiz sezon büyük kulüpler tarafından izlenen oyuncular. Sürekli izlenmeleri bize gurur verir ama ne yapılmış resmi bir teklif var ne de buna benzer bir şeyle karşılaşmadık. Bizim düşüncemiz bu sene ekonomiyi biraz düzeltebilirsek oyuncularımızla ve takviyelerle yolumuza devam etmek. Ünal hocamızla da iki sene daha beraberiz. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Farklı problemlerle uğraşıyoruz. Bugün de ön ödemeyi gerçekleştirememiştik. Geldim, kulüpten içeri girer girmez ilk işim o oldu. Şu anda oyuncularımızın içeride 3 aylık bir ödememiz kaldı. Onlara çok borçlanmıştık. 6 aylık alacakları vardı. Bu sahadaki mücadeleye baktığınız zaman kimse buna inanamıyor. O kadar büyük özveri ve iyi niyet var ki uğraşmasınlar. Herkes kim kalacak gidecek sezon başladığında görecek. Futbolda her şey ekonomi. Ekonominin ağır bastığı bir yerde farklı şeylerin içerisine de girebilirsiniz ama şu anda öyle bir şey yok.”

“FORMA SPONSORU İÇİN İKİ GRUPLA GÖRÜŞÜYORUZ”

Forma sponsorluğu için görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi: “Stat sponsorluğuyla ilgili şuan bir şey yok. Zaten stadımızın sponsoru var. Forma sponsorumuz bugün son maçını oynadı. İki ayrı grupla görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde neticelendirmiş oluruz.”

“5-6 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ”

Ağaoğlu, 5-6 transfer düşündüklerini ifade ederek şunları kaydetti: “Genç oyuncular var, kiralık oyuncular var. Paramız yok. Biz oyuncu alamıyoruz. Toplam transferde bonservis ücreti olarak 1 ile 2 milyon Euro arası bütçe ayırdık. Bunun dışına çıkmayı hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Kiralık, bonservissiz, tecrübeli, takıma direkt katkıda bulunacak oyuncular tercihimiz. Bunun yanında 2-3 tane belki 4 olabilir genç oyuncuyu kadromuza katacağız.”

“PİLOT TAKIM NETİCEYE BAĞLANDI”

Ağaoğlu, pilot takım ve U21 liginin kaldırılmasına yönelik ise şu ifadeleri kullandı: “Pilot takım görüşmemiz neticeye bağlandı. Lig olarak 1’inci, 2’nci ve 3’üncü ligde hem Trabzon hem İstanbul’da bu şekilde bir pilot takım uygulamamız olacak. U21 ligiyle ilgili olarak son Kulüpler Birliği toplantısında açıkça ifade ettim. ‘Eğer bu kaldırılıyorsa benim bütün yatırımım altyapıya. Burayı canlı tutacak farklı bir organizasyon oluşturmanız koşuluyla buna evet diyebilirim’ dedim. Bundan tamamen imtina ederlerse Türk futboluna çok büyük zarar verilmiş olur. Buradaki ısrarlı tavrımızı devam ettireceğiz.”

“36 MİLYON TAZMİNAT ÖDEDİK”

3 futbolcu ve iki teknik direktörün tazminatları için 36 milyon lira ödediklerini kaydeden Ağaoğlu, “Bizden önceki dönemlerde sözleşmesi feshedilen iki hocaya 20 milyon liranın üzerinde tazminat ödedik. Bu kontratlar tek taraflı feshedilirken bu insanlar ne düşündü? Herhalde bizden sonra gelenler ödesinler dediler. Her iki hocamızdan da yapılandırma talebimiz vardı ama her ikisi de maalesef yapılandırmaya yanaşmadılar. O 20 milyon yapılandırılmış olsa o parayı oyuncularımıza aktarmış olacaktık. Bu maçtan sonra bir kuruş alacakları olmadan evlerine gönderecektik. Geldiğimizde bunları bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. En azından bu kulüpten para kazanmış insanların biraz daha bize karşı hoşgörülü olmalarını bekliyorduk. Kimsenin parasını ödemeyeceğiz demedik. Hepsini ödeyeceğiz dedik. Bunun içerisinde 3 futbolcu da var. Toplam 3 futbolcu ve hocalara son 8 ay içerisinde 36 milyon lira ödedik. Bu parayla Süper Lig’de kulüp kurulur. Salı günü UEFA tescili için son günüydü. Son saat onu çözüyoruz sonra oyuncuların alacakları gündeme geliyor. 21 milyon iki aylık alacak ödedik. İlk geldiğimizde 25-26 milyon oyuncu maaşı ödüyorduk. Rakam 3’te 1’in altına indi. Bunu yapamadığınızda zaten kulübü yaşatmanı mümkün değil” diyerek açıklamalarını tamamladı.