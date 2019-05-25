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TFF seçimi öncesinde ‘liste isyanı!’ Başkan farklı, yönetim aynı
Futbol

TFF seçimi öncesinde ‘liste isyanı!’ Başkan farklı, yönetim aynı

Başkan adayı Nihat Özdemir’in listesinde belli olan ilk isimler, futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Bu isimleri istemeyen kulüplerin Bakan Kasapoğlu’ndan randevu talep ettiği öğrenildi

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 25 Mayıs 2019 10:14

TFF’de yeni dönem, 1 Haziran'da başlayacak. Nihat Özdemir, genel kurulda başkanlık yarışına tek aday olarak girecek.

Halen TFF başkanvekili olan Özdemir'in listesinde belli olan ilk isimler, futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Eski başkan Yıldırım Demirören ile birlikte yönetime giren isimlerden 8'inin Özdemir'in ekibinde de yer alacak olması, kulüplerde sıkıntıya yol açtı.

Özellikle Süper Lig kulüplerinin mevcut TFF yöneticilerini istemediği öğrenildi.

‘SİYASET' VURGUSU

Seçime sadece 1 hafta kala liste belirsizliği sürerken kulüplerin Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan randevu talep ettiği belirtildi.

Kasapoğlu'nun randevuya olumlu yanıt vermesi durumunda, kulüp temsilcilerinin bu konudaki rahatsızlıklarını Bakan'a iletecekleri öğrenildi.

Özdemir'in listesine ‘siyasetin' değil ‘kulüplerin' onay verdiği isimlerin alınmasının beklendiği kulislerde konuşuluyor.

Kulüplerin “Yönetim değişmezse futboldaki sorunlar çözülmez” görüşünde olduğu belirtiliyor.

TARTIŞILAN İSİMLER

Hüsnü Güreli

Servet Yardımcı

Ali Dürüst

Cengiz Zülfikaroğlu

Ali Düşmez

Mustafa Çağlar

Alaattin Aykaç

Erhan Kamışlı

* Eski yönetimde yer alan, yeni yönetimde yer alması beklenen.

23 Mayıs 2019 SON DAKİKA | Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran`da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. İşte Özdemir`in açıklamaları... İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 10:15 | 25 Mayıs 2019
nihat özdemir Türkiye Futbol Federasyonu
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