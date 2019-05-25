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TFF Başkan adayları listesi belli oldu!
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TFF Başkan adayları listesi belli oldu!

TFF, 1 Haziran'da yapılacak seçimde başkanlığa aday olan isimleri resmen açıkladı. TFF'den açıklamaya göre Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç, Nihat Özdemir, Ayhan Sağaltıcı başkanlık için yarışacak.

25 Mayıs 2019 18:22

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

“Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü’nün 38. maddesi uyarınca TFF’nin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği’ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Bülent Gürkut

2. Durmuş Ali İlik

3. Veli Olgaç

4. Nihat Özdemir

5. Ayhan Sağaltıcı 25 Mayıs 2019 TFF seçimi öncesinde `liste isyanı!` Başkan farklı, yönetim aynı Başkan adayı Nihat Özdemir'in listesinde belli olan ilk isimler, futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Bu isimleri istemeyen kulüplerin Bakan Kasapoğlu'ndan randevu talep ettiği öğrenildi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:27 | 25 Mayıs 2019
Ayhan Sağaltıcı Bülent Gürkut Durmuş Ali İlik nihat özdemir tff Türkiye Futbol Federasyonu Veli Olgaç
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