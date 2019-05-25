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SON DAKİKA | Turgay Demirel yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi
Milli Takımlar

SON DAKİKA | Turgay Demirel yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi

Son dakika... Turgay Demirel, 2019-2023 dönemi için bir kez daha FIBA Avrupa Başkanı seçildi.

25 Mayıs 2019 13:50

Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) Almanya’da yapılan Avrupa Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Seçimi’nde Turgay Demirel, başkan seçildi.

Turgay Demirel´in dışında Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dejan Tomasevic ile Belçika Basketbol Federasyonu adayı ve aynı zamanda FIBA Avrupa Başkan Yardımcısı Cyriel Coomans’ta seçime katıldı.

Demirel ilk turda 22 oy, Coomans 17 oy, Tomasevic ise 11 oy alırken, ikinci turda rakibi Coomans’ın 23 oyuna karşılık  27 oy alan  Turgay Demirel  2’nci kez FIBA Avrupa Başkanı oldu ve 2019-2023 yılları arasında FIBA Avrupa başkanlığı görevini yerine getirecek.

Son güncelleme 14:43 | 25 Mayıs 2019
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