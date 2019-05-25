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SON DAKİKA Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Fatih Terim sürprizi!
Galatasaray

SON DAKİKA Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Fatih Terim sürprizi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk kutlamalarında Fatih Terim'in sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını duyurdu.

25 Mayıs 2019 22:12

Galatasaray’ın 22. şampiyonluk kutlamalarında Başkan Mustafa Cengiz, binlerce taraftarın önünde Fatih Terim ile yeni bir anlaşma yapacaklarını duyurdu. Fatih Terim, şampiyonluk kutlamaları sırasında kendisini beş yıllığına Galatasaray’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Mustafa Cengiz’in açıklama yaptığı ve Fatih Terim’in sözleşmeye imza attığı anlarda tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, “Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız” ifadelerini kullandı.

25 Mayıs 2019 Galatasaray`ın şampiyonluk kutlamalarına iki yıldız katılmadı! Taraftar ıslıkladı Galatasaray`ın şampiyonluk kutlamalarına Diagne ve Sinan Gümüş katılmadı. Taraftarlar, iki yıldızın kutlamalara katılmayacağının anons edilmesinin ardından tribünlerden ıslıklar yükseldi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Kulübü de resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile Fatih Terim’in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Galatasaray, ‘İmparator Fatih Terim ile nice şampiyonluklara’ mesajı ile yayınladığı videoda Fatih Terim ile yaşanan başarılara yer verdi.

İşte Galatasaray’ın yayınladığı video:

 

 

Son güncelleme 22:53 | 25 Mayıs 2019
fatih terim galatasaray Mustafa Cengiz
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