Son dakika! Fenerbahçe’de ilk ayrılık! Yıldız isim sosyal medyadan açıkladı

Fenerbahçe’nin Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena sarı-lacivertli takımla yollarını ayırdığını kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile duyurdu.

İşte Valbuena’nın “Fenerbahçe ailesine açık mektubum” ifadesiyle yaptığı ve “Benim Kanarya olarak maceramın sonuna geldik… Benim tek üzüntüm sizin fazlasıyla hakettiğiniz kupaları kazanarak bu kulübün muhteşem tarihinin daha büyük bir parçası olamamış olmak. Ama sizin sayenizde Fenerbahçe artık benim hikayemin bir parçası oldu… Ve şunu asla unutmayın: benim için İstanbul her zaman sarı ve lacivert olacak” dediği paylaşımda şu sözler yer aldı:

Fenerbahçe de kulübün resmi Twitter hesabından Valbuena’ya veda etti. Yapılan paylaşımda “Çubuklu’muzla mücadele etmenin kıymetini bizlere her zaman gösterdin, büyük ailemizin bir parçası oldun. Seni hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerine yer verildi.

Çubuklu’muzla mücadele etmenin kıymetini bizlere her zaman gösterdin, büyük ailemizin bir parçası oldun. Seni hiçbir zaman unutmayacağız @MathieuVal8! https://t.co/FiVrfc1cwB — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Mayıs 2019

34 yaşındaki Mathieu Valbuena, Fenerbahçe formasıyla 71 resmi maça çıktı. Valbuena, bu maçlarda 12 gole imza attı ve 24 asist yaptı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe`den UEFA`nın kararına ilişkin açıklama! Fenerbahçe Kulübü, UEFA tarafından 2017/18 sezonu denk hesap açığı taahhüdüne uyamadığı gerekçesi ile CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu – Yargı Dairesi`ne sevk edilmeleri hakkında açıklama yaptı. Duyuruda, UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilerek UEFA müsabakalarından men edilmemesi tavsiye edilmiştir denildi. İlgili Haberi Oku