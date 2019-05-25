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Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başında son açıklamaları: ‘Bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk…’
Beşiktaş

Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başında son açıklamaları: ‘Bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk…’

Beşiktaş'ta son maçına çıkan Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, "Başından beri bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk" dedi.

25 Mayıs 2019 00:32

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı Vodafone Park’ta 3-2 yenerek ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş’ta son maçına çıkan Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, “Bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk” ifadelerini kullanırken “Beşiktaş’a geldiğim gün en mutlu günümdü” dedi. 24 Mayıs 2019 Güven Yalçın`dan Şenol Güneş açıklaması Beşiktaş`ın Kasımpaşa`yı 3-2 yendiği maçta üç gol atan Güven Yalçın, Şenol Güneş`in kendisi için çok önemli bir teknik adam olduğunu dile getirdi. İlgili Haberi Oku

Güneş, “Beşiktaş ayrı bir hikaye benim için. Yönetimin ve taraftarların olağanüstü desteği oldu. Tabii ki sorunlar da yaşadık. Trabzon benim doğduğum kent. Hem orada, hem Beşiktaş’ta iyi kötü günlerim oldu. Beşiktaş’taki 4 yılımın da duygusal bir hikayesi olacak. Güneşi yakalamak için geldim ama yıldızlarla dost olduk” dedi.

24 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa | Beşiktaş 3. sırayı bırakmadı! Beşiktaş Kasımpaşa maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 34. ve son hafta heyecanı devam etti. Şenol Güneş`in Beşiktaş`ın başında çıktığı son maçta Beşiktaş, Güven Yalçın`ın `hat-trick`iyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligi 3. sırada bitirdi. Beşiktaş`ta Jeremain Lens 90+1 ve 90+4`te gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. İlgili Haberi Oku

Deneyimli teknik direktör, “Başından beri bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk. Ancak biz namusumuzla, şerefimizle, hakkımızla, cesaretimizle işimizi yaptık. Beşiktaş yönetimi böyle bir tabloda benim milli takıma gitmemin daha uygun olacağını söylediler. Kalbimi Beşiktaş’ta bırakarak gidiyorum” diye konuştu. 24 Mayıs 2019 Beşiktaş taraftarından maç sonunda Şenol Güneş`e ve futbolculara destek Kasımpaşa maçıyla birlikte Beşiktaş`taki kariyerini noktalayan Şenol Güneş`e siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından destek verdi. Taraftarlar maçın ardından takımı tribünlere çağırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:32 | 25 Mayıs 2019
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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