Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başında son açıklamaları: ‘Bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk…’

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı Vodafone Park’ta 3-2 yenerek ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş’ta son maçına çıkan Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, “Bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk” ifadelerini kullanırken “Beşiktaş’a geldiğim gün en mutlu günümdü” dedi.
Güneş, “Beşiktaş ayrı bir hikaye benim için. Yönetimin ve taraftarların olağanüstü desteği oldu. Tabii ki sorunlar da yaşadık. Trabzon benim doğduğum kent. Hem orada, hem Beşiktaş’ta iyi kötü günlerim oldu. Beşiktaş’taki 4 yılımın da duygusal bir hikayesi olacak. Güneşi yakalamak için geldim ama yıldızlarla dost olduk” dedi.
Deneyimli teknik direktör, “Başından beri bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduk. Ancak biz namusumuzla, şerefimizle, hakkımızla, cesaretimizle işimizi yaptık. Beşiktaş yönetimi böyle bir tabloda benim milli takıma gitmemin daha uygun olacağını söylediler. Kalbimi Beşiktaş’ta bırakarak gidiyorum” diye konuştu.