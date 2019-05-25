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Monaco GP Sıralama Turları’nda Hamilton son turuyla pole pozisyonunu kazandı!
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Monaco GP Sıralama Turları’nda Hamilton son turuyla pole pozisyonunu kazandı!

Formula 1 Monaco GP'si sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton oldu. Sıralama turlarında 2. sırayı Hamilton'ın takım arkadaşı Bottas alırken, RedBull'dan Verstappen 3. Ferrasi'den Vettel de 4. oldu.

25 Mayıs 2019 17:37

2019 Monaco GP öncesi sıralama turlarında pole pozisyonu savaşı Mercedes pilotları arasında geçerken, Lewis Hamilton iyi bir performansla bu yılki üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Sıralama turlarının son bölümüne Mercedes, Red Bull ve Toro Rosso pilotlarının yanı sıra Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo ve Kevin Magnussen kaldı. İlk denemelerde Valtteri Bottas 1:10.252 yaparken, ikinci denemelerde Lewis Hamilton 1:10.166 yaptı ve takım arkadaşını geçerek pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Bottas, son zaman turunu tamamlamayarak 0.086 saniye geride ikinci olurken, Max Verstappen iyi bir performansla 1:10.641 yapıp 0.475 saniye geride üçüncü oldu. Sebastian Vettel, antrenman turlarında yaptığı kazanın ardından sıralama turlarında da pek çok yerde temas yaşadı. Son zaman turunda bariyerlere dokunan Alman pilot, seansı 1:10.947 yaparak dördüncü sırada tamamladı.

Son güncelleme 17:37 | 25 Mayıs 2019
AS Monaco formula 1 Grand Prix hamilton pole
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