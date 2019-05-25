Monaco GP Sıralama Turları’nda Hamilton son turuyla pole pozisyonunu kazandı!

Bottas, son zaman turunu tamamlamayarak 0.086 saniye geride ikinci olurken, Max Verstappen iyi bir performansla 1:10.641 yapıp 0.475 saniye geride üçüncü oldu. Sebastian Vettel, antrenman turlarında yaptığı kazanın ardından sıralama turlarında da pek çok yerde temas yaşadı. Son zaman turunda bariyerlere dokunan Alman pilot, seansı 1:10.947 yaparak dördüncü sırada tamamladı.