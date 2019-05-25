Marcelo’dan transfer iddialarını yalanladı!

Beşiktaş’ın eski futbolcularından olan ve şu an Fransız ekibi Lyon forması giyen Marcelo Guedes attığı tweetle olay yarattı.

Beşiktaş’ta 1,5 yıl forma giydikten sonra Fransız ekibi Lyon’a transfer olan Marcelo, Lyon’dan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Kişisel Twitter hesabından attığı tweet ile ilgili bir açıklama yayımlayan 32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, sözlerinin Fransızca’dan İngilizce’ye çevrilişinde yaşanan soruna ilişkin “İngilizce’nin Fransa’daki bazı gazetecilerin ana dili olmadığını, paylaşımı yanlış yorumladıklarını ve doğru olmayan haberler yazdıklarını biliyorum. Lyon’dan ayrıldığımı söylemedim. Şampiyonlar Ligi hedefine ulaştığımız için mutlu olduğumu söyledim. Lyon’dan ayrılmayacağım.” dedi.

Lyon ile 2 yıllık daha kontratı bulunan Marcelo, bu sezon takımın formasıyla çıktığı 45 maçta takımına 1 asistlik katkı verip takımının Şampiyonlar Ligi potasında kalmasında önemli rol oynadı.

Brezilyalı futbolcu Alman ekibi Hannover 96’dan Beşiktaş’a 2 milyon euro’ya gelmiş ve siyah beyazlı ekipte geçirdiği 1,5 sezonun ardından 7 milyon euro bedelle Fransız ekibi Olimpik Lyon’a transfer olmuştu.