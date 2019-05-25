MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-0 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı. 2012-2013 sezonunda Süper Lig’e ‘merhaba’ diyen ve geçen yıl Türkiye Kupası’nı müzesine götürüp UEFA Avrupa Ligi’ne giden Akhisarspor, küme düşerek lige veda etti.

Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor sezonu 44 puanla tamamladı. Akhisarspor ise 27 puanla lige veda etti. Konyaspor bu sezon 17 maçta sahadan beraberlikle ayrılırken 2006-2007’de yine Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Ankaraspor’un rekoruna ortak oldu.

Maçtan dakikalar

21’inci dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner’in pasında Yatabare’nin şutu, savunmadan döndü. Dönün topu önünde bulan Milosevic’in şutu auta çıktı. 43’üncü dakikada Regattin’in ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

77’nci dakikada Milosevic’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil Yeral, topu kornere çeldi. 80’inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner’in topuk pasında Jonsson’un şutunda kaleci Halil Yeral, kornere gönderdi. Karşılaşma golsüz sona erdi.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim (Dk. 86 Mücahit Can) Uğur, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hurdato (Dk. 55 Fofana), Milosevic, Yatabare (Dk. 66 Jahovic)

AKHİSARSPOR: Halil Yeral, Vrsajevic, Rotman, Musa, Kadir, Eray (Dk. 72 Ali Kaan), Aykut (Dk. 90 Doğukan), Zeki, Regattin, Barbosa (Dk. 86 Gökmen), Manu

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