İlk yarı finalist Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit 87-77’yi mağlup ederek seriyi 2-0’a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk periyodunda Dunston´ın skorer oyunuyla farkı açan İstanbul temsilcisi, bu bölümü 20-26 önde kapadı. Moerman´ın sayılarıyla 12´nci dakika sonrası 22-34 geriye düşen Banvit, bu andan itibaren savunma sertliğini artırdı. Ragıp Berke´nin de iyi oyunuyla 13-0´lık seri yakalayan Bandırma temsilcisi, İsmail Cem´in sayılarıyla 18´inci dakikada 35-34 öne geçti. Devrenin son saniyelerinde Shelton´ın üç sayılık basket-faul atışlarını isabete çevirmesiyle Banvit, soyunma odasına 41-38 üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip Anadolu Efes oldu. Banvit hücumda Rıdvan Öncel ve Jordan Morgan ile sayılar bulsa da 25´inci dakikayı 47-49 geride geçti. Kalan bölümde hücumda daha aktif oynayan Anadolu Efes olunca, İstanbul temsilcisi kader periyoduna 53-66 önde başladı. Konuk ekip son çeyrekte hücumda Shane Larkin ve Bryant Dunston ile sayılar üretirken 35´inci dakikayı 63-73 üstün geçti. Kalan bölümde Banvit geri dönse de Anadolu Efes cevap verince, Anadolu Efes maçı 77-87 kazandı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı

Banvit: Şehmus Hzer 2, Tolga Geçim 18, Alex Perez 19, Jordan Morgan 14, D.J. Shelton 6, Metehan Akyel 7, Ragıp Berke Atar 8, İsmail Cem Ulusoy 3

Başantrenör: Hakan Demir

Anadolu Efes: Bryant Dunston 18, Krunoslav Simon 15, Adrien Moerman 7, Rodrigue Beaubois 18, Shane Larkin 18, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 5

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 20-26 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-38 (Banvit lehine)

3. periyot: 53-66 (Anadolu Efes lehine)