Hasan Şaş’tan tepkilere cevap! ‘Efendi gibi görünüp milleti kandırmayın’

Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında yaşanan gerilimden sonra sosyal medyaya görüntüleri düşen ve büyük tepki çeken Hasan Şaş instagram hesabından bir paylaşım yaparak açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın 22.şampiyonluğunu ilan ettiği maçta yaşananlardan sonra büyük tartışmalara neden olan Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamayla kendisine tepki gösterenlere cevap verdi.

İŞTE HASAN ŞAŞ’IN O PAYLAŞIMI VE AÇIKLAMASI:

”Futbol dünyasını iyi bilirim, iyi analiz ederim. Sınırlıdır tabii konuşacaklarımız. Ne büyük Galatasaray’a, ne de onun taraftarına zarar vermem, niyetim budur. TV başında taraftarına şirin efendi görünmeye çalışanlar, ben hem alttan hem üstten, 1993’ten 2002ye kadar, 2002’den 2019’a kadar tarihinizi bilirim. Ne olduğumuzu herkes bilir, her şeyimiz adam gibi ortadadır. Efendi görünmeye çalışıp milleti kandırmayın, içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın yiyorsa.”