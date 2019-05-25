Güneş’in çifte hediyesi

Beşiktaş tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Şenol Güneş veda etti. Kolay değil. İki şampiyonluk, artı Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başarılarla siyah-beyazlıların tarihine geçti.

İki taraf için de çok güzel bir veda oldu. Sezon başında Burak Yılmaz alınsa Kartal şampiyon olabilirdi. Şenol Hoca giderken hem Beşiktaş'a hem de milli takıma iki süper yetenek kazandırdı: Güven ve Dorukhan.

Bir hocanın sporcu gelişiminde ne kadar etkili olduğunu görmüş olduk. Bu iki süper yıldız hayırlı olsun.

HELAL OLSUN ÜNAL HOCA Trabzonspor’da Ünal hoca müthiş bir performans ortaya koydu. Rakipleri çok iyi analiz etti. Takımını zihinsel, fiziksel ve taktiksel olarak çok iyi hazırladı. Elindeki kısıtlı kadroya rağmen taktik ve oyun disipliniyle beraber ciddi başarılara imza attı. Sadi Tekelioğlu'nun altyapıdan yetiştirdiği A. Ömür, Yusuf, Uğurcan, Hüseyin ve A.Parmak'ı milli takım seviyesine getirdi.

Bunlardan 3'ü genç yaşta Ay-Yıldızlı formayı giyecek. Parmak ve Hüseyin'in de milli formayı kapması an meselesi. Buna ek olarak Nwakaeme de 2. yarıdaki gol ve asistleriyle Süper Lig'in en iyi yabancı transferlerinden biri olduğunu gösterdi. Trabzonspor süper bir sezon geçirdi, eksik olan ise taraftarın altyapı ağırlıklı kadroyu kucaklamayıp stada gitmemesi.

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