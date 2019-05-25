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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına iki yıldız katılmadı! Taraftar ıslıkladı
Galatasaray

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına iki yıldız katılmadı! Taraftar ıslıkladı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Diagne ve Sinan Gümüş katılmadı. Taraftarlar, iki yıldızın kutlamalara katılmayacağının anons edilmesinin ardından tribünlerden ıslıklar yükseldi.

25 Mayıs 2019 21:58

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda binlerce taraftarın önünde kutlama gerçekleştirdi. Futbolcuların teker teker anons edildiği ve seçtikleri şarkılarla podyuma kadar geldiği kutlamalarda iki yıldız yer almadı. Stadyumda Diagne ve Sinan Gümüş’ün mazeretleri nedeniyle kutlamalara katılmayacakları anons edildi.

Bu sezon attığı 30 golle Süper Lig’in ‘Gol Kralı’ olan Diagne ve Sinan Gümüş’ün şampiyonluk kutlamalarına katılmayacağının anons edilmesinin ardından Galatasaray tribünlerinden ıslıklar yükseldi. Galatasaray taraftarları, iki yıldızı ıslıkla protesto etti.

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Son güncelleme 21:58 | 25 Mayıs 2019
diagne galatasaray Sinan Gümüş
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