Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına iki yıldız katılmadı! Taraftar ıslıkladı

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda binlerce taraftarın önünde kutlama gerçekleştirdi. Futbolcuların teker teker anons edildiği ve seçtikleri şarkılarla podyuma kadar geldiği kutlamalarda iki yıldız yer almadı. Stadyumda Diagne ve Sinan Gümüş’ün mazeretleri nedeniyle kutlamalara katılmayacakları anons edildi.

Bu sezon attığı 30 golle Süper Lig’in ‘Gol Kralı’ olan Diagne ve Sinan Gümüş’ün şampiyonluk kutlamalarına katılmayacağının anons edilmesinin ardından Galatasaray tribünlerinden ıslıklar yükseldi. Galatasaray taraftarları, iki yıldızı ıslıkla protesto etti.

Belhanda şampiyonluk kutlamasına damga vurdu! Sürpriz tezahürat Her futbolcunun farklı şarkı tercihiyle çıktığı Galatasaray`ın şampiyonluk kutlamasına Belhanda damga vurdu. Belhanda, sürpriz bir tezahüratla platforma çıktı. İlgili Haberi Oku