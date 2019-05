Galatasaray Türk Telekom Stadı’nda 22. şampiyonluğunu kutladı

2018-19 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen kutlama ile kupasına kavuştu.

Taraftarların bayram yerine çevirdiği stadyumda kutlamalar erken saatlerde başladı. Sarı kırmızılılar Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde adeta yer sarı gök kırmızı oldu. Taraftarlar kupa töreni öncesi Alya, Emre Aydın, Soner Sarıkabadayı, İrem Derici şarkılarıyla coştu.

FATİH TERİM 5 YIL DAHA GALATASARAY’DA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sarı kırmızılı taraftarlara bir sürpriz yapacağını açıkladı. Daha sonra platforma çıkan Mustafa Cengiz taraftarların şahitliğinde Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Şampiyon, twitter hesabından Fatih Terim’in yeni sözleşmesini bir video yayınlayarak duyurdu.

Futbolcuların kupa töreni için sahneye davet edildiği törende her biri için çalınan özel şarkılar dikkat çekti. Sarı kırmızılı takımın Faslı yıldızı Belhanda, Wesley Sneijder’in 20. şampiyonluk kutlamasında söylediği ve sonunu”Fener Ağlama” olarak değiştirdiği (Mustafa Sandal-Beni ağlatma) şarkısıyla sahneye çıktı ve Fenerbahçe’ye gönderme yaptı.

İŞTE FUTBOLCULARIN SEÇTİĞİ ŞARKILAR:

Selçuk İnan (Barış Manço-Sarı Çizmeli Mehmet Ağa)

Fernando Muslera (DJ Sonni-Fiesta)

Mariano (Grupo Revelaçao-Ta Escrito)

Ahmet Çalık (Sezen Aksu-Yalnızca Sitem)

Younes Belhanda (Mustafa Sandal-Beni ağlatma)

İsmail Çipe (Maher Zain-Mawlaya)

Martin Linnes (Kygo & Imagine Dragons-Born To Be Yours)

Ryan Donk (Umut Timur-Vermedin)

Ömer Bayram (İbrahim Tatlıses-Mavişim)

Henry Onyekuru (Soft-Money)

Kostas Mitroglou (The Notorious B.I.G.-Hypnotize)

Fernando (MC Guime-Pais do Futebol)

Semih Kaya (Bella Siao-Çav Bella)

Luyindama (Nego Dimaria-Mbeya Mbeya)

Emre Taşdemir (Duman-Senden daha güzel)

Marcao (Nipsey Hussle-Rap Niggas)

Yunus Akgün (Gerçekleri tarih yazar marşı)

Yuto Nagatomo (Funky Monkey Babys 「ヒーロー」)

Muğdat Çelik (Müslüm Gürses-Unutamadım)

Sofiane Feghouli (Galatasaray marşı)

Ümit Davala (Another Day In Paradise-Phil Collins)

Hasan Şaş (Kiraz aldım dikmenden ‘Alçaklara kar yağıyor)

Levent Şahin (Beraber yürüdük biz bu yollarda)

Fatih Terim (Adanmış hayatların umudu)

FUTBOLCULAR TAKIM OTOBÜSÜYLE STADA GELDİ

Sarı kırmızılı futbolcular Florya Metin Oktay Tesisleri’nden üzeri açık otobüsle şehir turu atarak Türk Telekom Stadı’na doğru harekete geçti. Otobüste eğlenceli anlar yaşayan futbolcular Galatasaray marşlarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

TT ARENA’DA GÖRSEL ŞÖLEN

Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu’nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek. Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

EFSANELER GALA’DA OLACAK

Tüm futbolcular ve teknik heyet anons edilerek sahneye çağrılacak. Ardından kupa kaptan Selçuk İnan ve Muslera’ya verilecek. Törene ayrıca uçağı kaçırdığı için şampiyonluk maçına gelemeyen Sneijder, eski golcü Drogba ve taraftarın çok sevdiği Ujfalusi gibi isimler de gelecek.

ALTYAPIDAKİ ŞAMPİYONLAR KUTLAMADA

Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri’nde kupa alan Galatasaray’ın altyapı takımları kutlamaya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

GS STORE’A BÜYÜK İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store’a yoğun ilgi gösterdi. Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki GS Store’a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı. Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu.

GALATASARAY’DAN AĞLAMA EMOJİLİ TİŞÖRT

Galatasaray Kulübü, “ağalama” emojili tişört satışa sunarak rakibi Fenerbahçe’ye göndermede bulundu. Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri hakem kararlarına tepki göstermiş, bunun üzerine Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından “ağalama” emojisi paylaşılmıştı. Galatasaray’ın 22. şampiyonluk kutlamasının başladığı sırada GS Store’dan yapılan açıklamada, “ağlama” emojisinin yer aldığı tişörtlerin satışa sunulduğu bildirildi.

