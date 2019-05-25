Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede yayınlanacak? İşte resmi açıklama…

2018-19 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadı’nda düzenlenecek kutlama ile kupasına kavuşacak.

Sarı kırmızılı kulüp kutlama yayının yapılacağı mecraları açıklarken yayıncı kuruluşun bu isimler arasında olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Açıklamada, “Şampiyonluk kutlamalarımızı yayınlamak isteyen kuruluşlarla yayın ücreti karşılığında görüntü paylaşımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama;

“Futbol Takımımızın 2018-19 sezonunu 22. şampiyonluk kupasıyla taçlandıracağı Gala Gecesi bu akşam 19.05'ten itibaren Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.

Şampiyonluk kutlamalarımızı yayınlamak isteyen kuruluşlarla yayın ücreti karşılığında görüntü paylaşımı yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü”