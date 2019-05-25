SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Şampiyon kupasını aldı! F.Bahçe'ye gönderme...
Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?
Galatasaray

Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması bugün yapılacak. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek kutlamayı canlı yayın izlemek isteyen taraftalar Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda merak ediyor. İşte detaylar...

25 Mayıs 2019 18:09

Ligde bitime bir hafta kala Başakşehir’i yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray şampiyonluk kutlaması bu akşam Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Tribünlerin tıklım tıklım dolması beklenen törenin yayıncısı Galatasaray sitesinde yayınlandı. İşte Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda sorusunun yanıtı…

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın resmi sitesinde yaptığı açıklamaya göre; “Futbol Takımımızın 2018-19 sezonunu 22. şampiyonluk kupasıyla taçlandıracağı Gala Gecesi bu akşam 19.05’ten itibaren Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.”

Son güncelleme 18:24 | 25 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
-
Antalyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 19:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR