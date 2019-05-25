Ligde bitime bir hafta kala Başakşehir’i yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray şampiyonluk kutlaması bu akşam Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Tribünlerin tıklım tıklım dolması beklenen törenin yayıncısı Galatasaray sitesinde yayınlandı. İşte Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda sorusunun yanıtı…

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın resmi sitesinde yaptığı açıklamaya göre; “Futbol Takımımızın 2018-19 sezonunu 22. şampiyonluk kupasıyla taçlandıracağı Gala Gecesi bu akşam 19.05’ten itibaren Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.”