Fenerbahçe yönetiminden istifa eden Metin Şen, Sözcü’ye konuştu!

Fenerbahçe yönetiminde ilk çatlak: Metin Şen istifa etti. Ayrılık kararının detaylarını SÖZCÜ'ye anlatan Şen, Ali Koç başkanlığındaki yönetim olarak 3 Haziran 2018'de göreve geldiklerini belirterek, “Ortada bir başarısızlık varsa bunda katkısı olanların bir özeleştiri yapması gerektiğini savundum” dedi.

İlk istifa kararını kasım ayında aldığını belirten Şen “Ancak kötü günde istifa etmiş olmayayım, en azından ligi bitirelim diye bugünü bekledim. Ligin bittiğini görünce de istifamın doğru olduğuna inandım” ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR

Başkan Ali Koç'a teşekkür eden, diğer yöneticilerle hiçbir sorun yaşamadığını da dile getiren Şen, “Görevlerde bazen başarılı olunur bazen başarısız. Başarısızlıkta herkes kadar benim de payım var. Daha önce her zaman elini taşın altına koyanların, başarısızlık varsa da şapkasını önüne koymasını söyledim. Ben de şapkamı önüme koydum. Kendimce, her ne kadar arzu ettiğim payım olmasa da bir başarısızlık hissettim ve bundan dolayı kendime bir pay biçtim. Ondan dolayı istifa ettim” şeklinde konuştu.

İSTİFANIN PERDE ARKASI

Öte yandan Sözcü muhabiri İrfan Şen’in verdiği bilgiye göre; Metin Şen, Kasım 2018'de Başkan Koç ile bir araya gelmiş, yönetime yönelik eleştirilerini dile getirmiş, daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturması gerektiğini vurgularken “Kararlar belli kişiler tarafından alınıyor” demişti. Bu görüşmenin ardından yönetimle ipleri koparan Şen, uzun süredir yönetim kurulu ve divan toplantılarına katılmıyordu.