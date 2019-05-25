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Eren Derdiyok Galatasaray’a veda etti… Sitem dolu mesaj
Galatasaray

Eren Derdiyok Galatasaray’a veda etti… Sitem dolu mesaj

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı kulübe yayınladığı mesajla veda etti. Eren Derdiyok, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda sitem dolu ifadelere yer verdi.

25 Mayıs 2019 20:03

Galatasaray’ın devre arasında karo dışı bıraktığı Eren Derdiyok, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla Galatasaray’a veda etti. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları esnasında sitem dolu bir mesaj yayınlayan Eren Derdiyok, Instagram hesabından yayınladığı mesajda “Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Eren Derdiyok, gollerinden oluşan bir videoya da yer verdiği paylaşımında şunları yazdı:

“Şampiyon Galatasarayımızı, tüm takımımızı (+Mert Çetin) ve cefakar taraftarlarımızı tüm içtenliğimle kutlarım

Galatasaray ailesinin bir ferdi olmak gurur vericiydi.

Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun.

Öncelikle gece gündüz tesisin kapısında bekleyen güvenlik görevlilerimize, şoförlerimize, odalarımızı temizleyen temizlik ekibine, aşçılara ve garsonlarımıza, malzemecilere, sahalarımızla ilgilenenlere, tesiste her işimize koşan Taşkın Abime, Ahmet Abime, Ali Abime ve Tuğçe'ye, fizyoterapistlere ve masörlere, doktorlarımıza, teknik ekibe ve son 5 ayı birlikte geçirdiğim U21 takımına ve Sertaç Hoca, Ceyhun Hoca, Hakan Hoca, Aysel Hoca ve Erdem Hoca'ya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Eğer unuttuklarım olduysa affola. Sevgili ,şanlı Galatasaray taraftarı. İyisiyle kötüsüyle her zaman desteğinizi omzumda hissettim. Ben Galatasaray'ın bir santraforu olarak formanın ağırlığının, armanın öneminin farkında olduğum ve bu sorumlulukla yaşadığım için, her idman her maç ve her gün tüm varlığımla ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım ve yaptım. Sevgili taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Bana bu muhteşem 3 yılı yaşattığınız için teşekkür ederim. Hakkım varsa da helal olsun.

Eren Derdiyok”

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Şampiyon Galatasarayımızı, tüm takımımızı (+Mert Çetin)ve cefakar taraftarlarımızı tüm içtenliğimle kutlarım Galatasaray ailesinin bir ferdi olmak gurur vericiydi. Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun. Öncelikle gece gündüz tesisin kapısında bekleyen güvenlik görevlilerimize,şoförlerimize, odalarımızı temizleyen temizlik ekibine, asçılara ve garsonlarımıza, malzemecilere, sahalarımızla ilgilenenlere, tesiste her işimize koşan Taşkın Abime, Ahmet Abime, Ali Abime ve Tuğçe'ye, fizyoterapistlere ve masörlere, doktorlarımıza, teknik ekibe ve son 5 ayı birlikte geçirdiğim u21 takımına ve Sertaç Hoca, Ceyhun Hoca, Hakan Hoca, Aysel Hoca ve Erdem Hoca'ya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Eğer unuttuklarım olduysa affola. Sevgili ,şanlı Galatasaray taraftarı.İyisiyle kötüsüyle her zaman desteğinizi omuzumda hissetim. Ben Galatasaray'ın bir santraforu olarak formanın ağırlığının, armanın öneminin farkında olduğum ve bu sorumlulukla yaşadığım için, her idman her maç ve her gün tüm varlığımla ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım ve yaptım. Sevgili Taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Bana bu muhtesem 3 yılı yaşattığınız icin teşekkür ederim. Hakkım varsa da helal olsun. Eren Derdiyok

Eren Derdiyok (@derdiyok_eren)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 20:47 | 25 Mayıs 2019
Eren Derdiyok galatasaray
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