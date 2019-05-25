SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Şampiyon kupasını aldı! F.Bahçe'ye gönderme...
Emre Belözoğlu’ndan sonra Mert Günok da Fenerbahçe yolunda!
Fenerbahçe

Emre Belözoğlu’ndan sonra Mert Günok da Fenerbahçe yolunda!

DHA'nın haberine göre; Emre Belözoğlu ile gelecek sezon için anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Mert Günok'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen 30 yaşındaki file bekçisi, 2009-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. 2015'te Bursaspor'a giden Günok, 2017 yılından bu yana Başakşehir'de mücadele ediyor.

25 Mayıs 2019 10:02

Gelecek sezon için planlama yapan Fenerbahçe’de altyapıda yetişen Mert Günok, yuvaya dönüyor.

Demirören Haber Ajansı’nın verdiği bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık ön anlaşma sağlayan Sarı-lacivertli ekip, alt yapısında yetişen Medipol Başakşehirli milli kaleci Mert Günok’u renklerine bağlayacak.

Sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel’den boşalacak yeri Mert Günok ile doldurmak isteyen Sarı-lacivertli yönetim, ilk adımı atarak teklifini sundu.

2018-19 sezonunda Medipol Başakşehir forması ile ligde 34, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda 2’şer maça çıkan Mert Günok’un menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü’ne giderek anlaşmanın detaylarını konuştu.

Günok’un da yapılan teklife sıcak baktığı ve yeniden Sarı-lacivertli forma için mücadele edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen 30 yaşındaki file bekçisi, 2009-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. 2015’te Bursaspor’a giden Günok, 2017 yılından bu yana Başakşehir’de kariyerini sürdürüyor.

VOLKAN DEMİREL KAPANIŞ YAPACAK

Fenerbahçe’nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel ise ligin son haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı son kez giyecek. Kartalspor’dan 2002 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Volkan Demirel, 17 sene sonra vedaya hazırlanıyor. Harun Tekin’in kart cezalısı olduğu haftada yönetimin ‘jübileni yap’ demesi üzerine ligin son maçında sahada yer alacak olan Volkan Demirel, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 15 mücadelede görev alırken kalesinde 19 gol gördü.

25 Mayıs 2019 Fenerbahçe yönetiminden istifa eden Metin Şen, Sözcü`ye konuştu! Fenerbahçe yönetiminden istifa eden Metin Şen, gerekçesini Sözcü`ye açıkladı. Eski başkan Ali Şen`in oğlu olan Metin Şen, Elini taşın altına koyanların, başarısızlık varsa da şapkasını önüne koymasını söyledim. Gerekeni yaptım dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:56 | 25 Mayıs 2019
Fenerbahçe Medipol Başakşehir Mert Günok
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 19:00
0
-
0
Akhisarspor
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR