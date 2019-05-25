Chelsea’nin Eden Hazard için Real Madrid’den istediği bonservis bedeli

Real Madrid ve Chelsea arasındaki Eden Hazard pazarlığı kıyasıya sürüyor. Ancak iki takım arasında bonservis bedeli konusundaki anlaşmazlık aşılacak gibi durmuyor.

Sky Sports’un haberine göre; Londra ekibi Belçikalı futbolcunun transferi için 130 milyon Pound’luk bir bedel belirledi. Ama Madrid temsilcisi ise 88 milyon Pound’dan fazla bir ücret ödemek istemiyor.

İki kulüp arasındaki anlaşmazlık 44 milyon Pound’a sabitlenirken Chelsea ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Hazard ile yeni sözleşme görüşmeleri ise kilitlenmiş durumda.

28 yaşındaki futbolcuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemeyen Chelsea, Hazard’ın gelecek sezon bedava takımdan ayrılma tehlikesine karşın bu sezon öncesinde gelecek transfer tekliflerini değerlendirecek.

Uzun süredir Real Madrid’de forma giymek istediğini dile getiren Belçikalı futbolcu bu sezon Premier Lig’de oynadığı 37 maçta 16 gol atıp 15 asist yaptı.