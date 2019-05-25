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Chelsea’nin Eden Hazard için Real Madrid’den istediği bonservis bedeli
Transfer Haberleri

Chelsea’nin Eden Hazard için Real Madrid’den istediği bonservis bedeli

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Real Madrid'in transfer etmek istediği Eden Hazard için 130 milyon Pound istiyor. İspanyol devi ise 88 milyon Pound'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

SKOR DIŞ HABER 25 Mayıs 2019 13:07

Real Madrid ve Chelsea arasındaki Eden Hazard pazarlığı kıyasıya sürüyor. Ancak iki takım arasında bonservis bedeli konusundaki anlaşmazlık aşılacak gibi durmuyor.

Sky Sports’un haberine göre; Londra ekibi Belçikalı futbolcunun transferi için 130 milyon Pound’luk bir bedel belirledi. Ama Madrid temsilcisi ise 88 milyon Pound’dan fazla bir ücret ödemek istemiyor.

İki kulüp arasındaki anlaşmazlık 44 milyon Pound’a sabitlenirken Chelsea ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Hazard ile yeni sözleşme görüşmeleri ise kilitlenmiş durumda.

28 yaşındaki futbolcuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemeyen Chelsea, Hazard’ın gelecek sezon bedava takımdan ayrılma tehlikesine karşın bu sezon öncesinde gelecek transfer tekliflerini değerlendirecek.

Uzun süredir Real Madrid’de forma giymek istediğini dile getiren Belçikalı futbolcu bu sezon Premier Lig’de oynadığı 37 maçta 16 gol atıp 15 asist yaptı.

Son güncelleme 13:07 | 25 Mayıs 2019
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