Belhanda şampiyonluk kutlamasına damga vurdu! Sürpriz tezahürat

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, taraftarı ile Türk Telekom Stadı’nda kucaklaştı. Futbolcuların teker teker farklı şarkılarla podyuma geldiği kutlamalara Belhanda damga vurdu. Belhanda, platforma, 2015 yılında Wesley Sneijder’in taraftarlarla birlikte söylediği “Ağlama, Fener ağlama” tezahüratı ile çıktı.
Belhanda, şarkıyı söylemese de iki elini gözüne götürerek ağlama taklidi yaptı. İlk olarak Sneijder’in sesinden duyulan tezahürat, daha sonra şarkı gibi söylendi. Taraftarlar da tezahürata büyük bir coşkuyla eşlik etti.