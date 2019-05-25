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Belhanda şampiyonluk kutlamasına damga vurdu! Sürpriz tezahürat
Galatasaray

Belhanda şampiyonluk kutlamasına damga vurdu! Sürpriz tezahürat

Her futbolcunun farklı şarkı tercihiyle çıktığı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Belhanda damga vurdu. Belhanda, sürpriz bir tezahüratla platforma çıktı.

25 Mayıs 2019 21:23

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, taraftarı ile Türk Telekom Stadı’nda kucaklaştı. Futbolcuların teker teker farklı şarkılarla podyuma geldiği kutlamalara Belhanda damga vurdu. Belhanda, platforma, 2015 yılında Wesley Sneijder’in taraftarlarla birlikte söylediği “Ağlama, Fener ağlama” tezahüratı ile çıktı.

Belhanda, şarkıyı söylemese de iki elini gözüne götürerek ağlama taklidi yaptı. İlk olarak Sneijder’in sesinden duyulan tezahürat, daha sonra şarkı gibi söylendi. Taraftarlar da tezahürata büyük bir coşkuyla eşlik etti.

25 Mayıs 2019 Galatasaray Türk Telekom Stadı`nda 22. şampiyonluğunu kutluyor Spor Toto Süper Lig`de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, bu akşam saat 19.05`te başlayan organizasyonla Türk Telekom Stadyumu`nda 22.şampiyonluğu kutluyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:24 | 25 Mayıs 2019
Belhanda galatasaray
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