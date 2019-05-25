Akıllar kupada kalınca

Şampiyon olarak Sivas karşısına çıkan G.Saray'ı, misafirperver Yiğidoların alkışlamamasını yadırgadım. Hâlbuki şampiyon olduklarında F.Bahçe'yi sitesinden G.Saray, Aykut Kocaman'ın Konya'sı da Beşiktaş'ı sahada alkışlamıştı.

Bu yetmez gibi bir de 2019'da yenilmeyen G.Saray'ı yeniyorlar! Alkışlamak bu kadar zor muydu?

Yedek kulübesi bir takımın can damarıdır. Yükü çeken oyuncuların, geride kalan sezonun yorgunluğunu atma zamanı gelince Terim de Başakşehir maçında saha kenarındaki olayların içindeki fedailerini sahaya sürdü! İsmail bir Muslera etmedi ama hamle oyuncusu Linnes'in farkı ortadaydı. Semih, Emre, Yunus, Selçuk, Sinan ve Muğdat için bir gelecek göremiyorum.

Sivas ligde kalıp, G.Saray maçına vitrin olarak bakınca maça tutuk başladı. Herkes Linnes'in golü ve Muğdat'ın ‘Agüerovari' tek vuruşu sonrası rahat bir maç olacak sandığı anda Sivas geri döndü. Sağlı-sollu ataklar İsmail'i zor durumda bıraktı. Linnes ve İsmail'in hataları durumu beraberliğe getirdi.

İkinci yarı Rybalka ve Kone'nin gollerine Muğdat karşılık verdi ama yetmedi.

Zorbay Küçük ülkemizin gelecek vaat eden proje hakemi. Çok rahat bir maç yönetti!

Galatasaray için artık şampiyonluğun keyfini çıkarma zamanı geldi. Bir tek Fatih Terim ve teknik ekibi için tatil bayram sonu biter, yeni sezon için planlama ve strateji dönemi başlar. Camia ve taraftar 2000'li yıllardaki başarıları tekrarını istiyor. Avrupa'da çıtanın artık daha da yüksekte olduğu unutulmamalıdır.

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