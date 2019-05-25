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Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu: ‘Bu ligin renkli bir takımıydık’
Akhisarspor

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu: ‘Bu ligin renkli bir takımıydık’

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, gelecek sezon yeniden Spor Toto Süper Lig’e çıkabilmek için çaba göstereceklerini söyledi.

25 Mayıs 2019 22:25

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Ercan Kahyaoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu. Sezonun son maçını oynadıklarını kaydeden Kahyaoğlu, “Önümüzdeki sezon bilindiği üzere Spor Toto 1. Lig’de mücadele edeceğiz. Tabii bu futbolun, oyunun içinde olan şeyler. Artık önümüzdeki sene tekrar uzun zamandan beri oynadığımız lige dönmenin uğraşı içinde olacağız ve öyle umuyorum, istiyorum, tekrar bu ligin takımı oluruz.

Bu ligin renkli bir takımıydık. Aynı şekilde 1 yıl aradan sonra devam ederiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl biz tekrar bu ligin takımı olmak istiyoruz derken onu yönetimimiz planlıyor. Önümüzdeki günlerde bu işler için çalışmalar başlayacak ve önümüzdeki yıl kesinlikle tekrar biz bu ligde olmak istiyoruz çünkü buraya yakışıyoruz” ifadelerini kullandı. 25 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-0 Akhisarspor Spor Toto Süper Lig`in kapanış haftasında Atiker Konyaspor ile Akhisarspor bir araya geldi. Takımlar sahadan 0-0`lık beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:25 | 25 Mayıs 2019
Akhisarspor Ercan Kahyaoğlu spor toto süper lig
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