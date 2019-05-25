Abdurrahim Albayrak’tan Arda Turan açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk’te katıldığı programda açıklamalarda bulunurken Arda Turan’ın yeniden sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği konusuna değindi.

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan hakkında konuşan Albayrak, “Benim bilgim dahilinde bir şey yok. Hocam da bir şey söylemedi. Arda Turan şu anda Medipol Başakşehir’in futbolcusu… Barcelona’nın futbolcusu… Transferler tamamen hocanın talebi doğrultusunda yapılır” dedi.

Transferleri yaparken ince eleyip sık dokuduklarını söyleyen Albayrak, “Eskiden başkanlar göreve gelirken ‘Şunu alacağım, bunu alacağım’ diyordu. Hiçbir hesap edilmeden transfer yaparsanız, bunu da uçakla helikopterle getirirseniz yarın bugün bu olmaz. İnanılmaz genç futbolcular takip ediyoruz. Biz bütün branşlarda şampiyon olduk. Altyapımız çok iyi” ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir ile bu sezon 14 Süper Lig maçına çıkan 32 yaşındaki Arda Turan 3 asist yaptı.

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