SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Şampiyon kupasını aldı! F.Bahçe'ye gönderme...
12 Dev Adam’ın Dünya Kupası’ndaki maç saatleri belli oldu
Milli Takımlar

12 Dev Adam’ın Dünya Kupası’ndaki maç saatleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çin'de düzenlenecek organizasyonda E Grubu'nda yapacağı maçların saatleri belli oldu.

25 Mayıs 2019 15:53

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA Dünya Kupası’nda E Grubu’nda yapacağı maçların saatleri açıklandı.

FIBA’dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin’de düzenlenecek ve 32 takımın mücadele edeceği organizasyonda grup, çeyrek final, klasman, final ve üçüncülük maçlarının saatleri belirlendi.

İkinci tur ve yarı final karşılaşmalarının saatleri ise daha sonra duyurulacak.

ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu’nda mücadele edecek milli takımın TSİ maç programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

11.30 Türkiye-Japonya

3 Eylül Salı:

15.30 ABD-Türkiye

5 Eylül Perşembe:

11.30 Türkiye-Çekya

25 Mayıs 2019 SON DAKİKA | Turgay Demirel yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi Son dakika... Turgay Demirel, 2019-2023 dönemi için bir kez daha FIBA Avrupa Başkanı seçildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:53 | 25 Mayıs 2019
12 dev adam a milli basketbol
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
-
Antalyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 19:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR