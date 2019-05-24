Victor Moses, İngiliz basınına Fenerbahçe ve Türkiye’yi anlattı: ‘Böylesini hiç yaşamadım’

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Chelsea’den 1,5 yıllığına kiraladığı Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses, kariyeri ve Türkiye’deki günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

The Guardian’a röportaj veren tecrübeli futbolcu, Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin kendisine şans vermemesi üzerine futbol oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediğini dile getirdi.

Chelsea’de güzel günler geçirdiğini dile getiren Moses, “Chelsea’nin benim için yeri çok özel. Taraftarlarla daima iyi ilişkilerim oldu ama teknik direktörün planları arasında olmadığım çok açıktı. İyi başarılar elde ettim ama futbol oynamaya ihtiyacım vardı ve Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettim” dedi.

Çin’den de teklifler geldiğini söyleyen Moses, İngiltere’deki kariyerinden sonra Fenerbahçe’nin kendisine sunduğu teklifin daha cazip olduğunu sözlerine ekledi.

Transfer olduğunda Fenerbahçe’nin ligdeki pozisyonunun kötü olduğunu belirten Moses, “Takıma katıldığımda herkes ligdeki durum nedeniyle şok içindeydi. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün böyle bir durumda olmaması gerekiyordu ve gelmemin temel nedeni buydu” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’DEKİ ATMOSFER DAHA ÖNCE YAŞADIKLARIMA HİÇ BENZEMİYOR’

İngiltere ile Türkiye’deki futbol ortamını karşılaştıran Moses, “Stat atmosferleri İngiltere’den çok farklı. Kariyerimde böyle bir deneyim yaşamamıştım. Her maçı kazanmak zorundasınız ve o kadar tutkulular ki sadece kazanmanızı ve mutlu olmayı istiyorlar. Sadece futbol değil yaşam tarzı” yorumunda bulundu.

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“STAT ÇÖKECEKMİŞ GİBİ OLUYOR”

Derbi maçlarıyla ilgili görüşlerini paylaşan başarılı futbolcu, “Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında inanılmaz bir deneyim yaşadım. Atmosferi, tezahürat eden ve zıplayan taraftarları hissedebiliyorsunuz. Stat çökecekmiş gibi oluyor. Atmosfer harika, burada futbol için sahip oldukları tutkunun çılgınca olduğunu söyleyebilirim. Sadece futbolu seviyorlar ve takımın kazanmasını istiyorlar, bu yüzden takımı destekliyorlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan İstanbul’daki yaşama alıştığını belirten Moses, “Eşim ve çocuklarımla birlikteyim. Çocuklarım okula gidiyor. Londra’daki yaşantıma döndüğümü hissediyorum” dedi.

“BENİM İÇİN BÜYÜK BİR SINAVDI”

Fenerbahçe’deki geleceği hakkında konuşan Moses, “Buraya gelmek benim için kolay bir karar değildi. Oynamak istediğim için buraya geldim. Kulübün iyi bir pozisyona geldiğinden emin olmak istiyorum. Bu benim için de büyük bir sınavdı” sözlerini sarfetti.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de 13 maça çıkan Moses 3 gol atma başarısı gösterdi.

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