Ünal Karaman: Bu duruş camiamıza hayırlı olsun

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karaman’ın açıklamalarından sarı başları şu şekilde: ‘BÖYLE BİR SEZON GEÇİRMEMİŞİZDİR’

“Bu çok özel bir sezon. Birazcık vicdanı olan, birazcık futboldan anlayan, bu sene Trabzonspor’un yaşadıklarını yukarıdan aşağıya sıraladığında, herhalde kuruluştan bu yana böyle bir sezon geçirmemişizdir. Sezon başından beri verilen mesajlarla Türkiye’ye farklı bir futbol felsefesi sunmayı düşündük. Zorluklarla göreve geldik ve görevimizi yerine getirdik. Bizi yalnız bırakmayan bir taraftar vardı. Bu duruş camiamıza hayırlı olsun.

Trabzonspor 3 puanla bitirdi ama üçüncülüğe yetmedi! Spor Toto Süper Lig`de 2018/2019 sezonu son maçında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor`u 3-2 mağlup etti. Ligi 63 puanda bitiren Trabzonspor Beşiktaş`ın Kasımpaşa`yı 3-2 geçmesiyle ligi 4.sırada bitirdi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi`ne 3.ön eleme turundan katılacak. Bordo mavililer gruplara kalmak için 2 tur geçmek zorunda kalacak. İlgili Haberi Oku

‘TÜRKİYE’YE BİR FUTBOL FELSEFESİ GÖSTERMEYE ÇABA GÖSTERDİK’

Birçok engel önümüze çıktı. Bu engeli geçmemizin tek yolu futbol oynamaktı. Oyuncular da sesini yükseltmedi, biz sadece futbol oynamak istedik. Sadece kendini geliştirmek değil, Türkiye’ye bir futbol felsefesi de göstermeye çaba gösterdik. Bizim için oldukça zor ama taraftar için keyifli bir sezondu. Ben de tribünde olup sezon boyunca takip etmek isterdim. Hayli heyecanlı bir Trabzonspor oldu”