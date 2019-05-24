SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akşener’den ‘Öcalan’ tepkisi: Bir kere de delikanlı olun be!
Toronto Raptors geriden gelip finale dev adım attı!
NBA

Toronto Raptors geriden gelip finale dev adım attı!

Konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı 105-99 yenen Toronto Raptors, ilk iki maçını kaybettiği seride 3-2 öne geçti.

24 Mayıs 2019 10:49

NBA Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks’ı 105-99 mağlup eden Toronto Raptors, seride 3-2 öne geçerek tur için avantaj yakaladı.

Normal sezonun ikinci en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Toronto Raptors, Doğu Konferansı final serisi 5. maçında, ligi lider tamamlayan Milwaukee Bucks’a konuk oldu.

Özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla Raptors, karşılaşmayı 105-99 kazanarak 2-0 geriye düştüğü seride 3-2 öne geçti.

Finale yükselmesi hâlinde bunu tarihinde ilk kez başaracak olan Raptors, maçta 14 sayı farkla geriye düşse de dördüncü çeyrekte Leonard'dan aldığı katkı ile saha avantajını ele geçirdi.

Raptors’ta Kawhi Leonard 35 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Fred VanVleet 21 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Pascal Siakam 14 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 6’şar ribaunt ve asist, Eric Bledsoe 20 sayı, Malcolm Brogdon 18 sayı ve 11 ribaunt, Brook Lopez ise 16 sayı ve 8 ribauntla oynadı. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise 11 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 asist üretti.

Raptors, evinde oynayacağı serinin 6. karşılaşmasını kazanması halinde finalde Golden State Warriors’ın rakibi olacak.

Son güncelleme 10:49 | 24 Mayıs 2019
Milwaukee Bucks NBA Toronto Raptors
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 21:00
3
-
2
Kasimpasa S.K.
Konyaspor
Bugün - 19:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR