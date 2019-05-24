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Son dakika… Van Büyükşehir Belediye TFF 2. Lig’de
Spor Toto 2. Lig

Son dakika… Van Büyükşehir Belediye TFF 2. Lig’de

TFF 3. Lig'de play-off final maçında Van Büyükşehir Belediyespor, Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

24 Mayıs 2019 18:11

Van Büyükşehir Belediyespor’un golleri 12. ve 89. dakikalarda Batuhan Er’den geldi. Esenler Erokspor’un karşılaşmdaki tek golünü Efe Can kaydetti…

TFF 3. Lig 2. Grup’tan TFF 2. Lig’e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı. Van Büyükşehir Belediyespor’un play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Eryaman Stadı’nda kupa töreni için platform kuruldu.  Van ekibine kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta verdi.

Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir ve futbolcular, kupayla trübünlere giderek mutluluklarını taraftarlarla paylaştı. Öte yandan, maçın ardından yaşanan sevinç sırasında Van kulübünün yöneticisi Mehmet Biçer rahatsızlandı. Biçer sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.

Son güncelleme 18:39 | 24 Mayıs 2019
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