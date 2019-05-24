Son dakika! UEFA’dan Galatasaray’a iyi Fenerbahçe’ye kötü haber

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı duyurda Galatasaray’ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, ise UEFA ile Mayıs 2016’da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edildi.

Sarı kırmızılıların imzaladığı anlaşma doğrultusunda 2018/2019 sezonu hedeflerine uyduğu ve bu sezon için herhangi bir yaptırım olmayacağı duyuruldu.

Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 2021/22 sezonuna kadar geçerli olduğu ve sarı kırmızılıların izleme periyodunun devam ettiği açıklandı.

UEFA yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin 2018/2019 sezonu için ‘başa baş’ bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedildi.

Trabzonspor’un ardından üst kurula sevk edilen ikinci Türk takımı olan Fenerbahçe ile ilgili kararın 2 hafta içinde verilmesi bekleniyor.

UEFA`dan Beşiktaş`a müjde Trabzonspor`a kötü haber! UEFA, yaptığı açıklamada Beşiktaş`ın FFP anlaşmalarına uyduğunu ve takip sürecinin sonlandığını belirtti. UEFA, Trabzonspor`un 2016 anlaşmasına uymadığını ve üst kurula sevk edildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku