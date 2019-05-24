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Son dakika! UEFA’dan Galatasaray’a iyi Fenerbahçe’ye kötü haber
Galatasaray

Son dakika! UEFA’dan Galatasaray’a iyi Fenerbahçe’ye kötü haber

UEFA resmi internet sitesinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play durumları ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

24 Mayıs 2019 19:46

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı duyurda Galatasaray’ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, ise UEFA ile Mayıs 2016’da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edildi.

Sarı kırmızılıların imzaladığı anlaşma doğrultusunda 2018/2019 sezonu hedeflerine uyduğu ve bu sezon için herhangi bir yaptırım olmayacağı duyuruldu.

Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 2021/22 sezonuna kadar geçerli olduğu ve sarı kırmızılıların izleme periyodunun devam ettiği açıklandı.

UEFA yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin 2018/2019 sezonu için ‘başa baş’ bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedildi.

Trabzonspor’un ardından üst kurula sevk edilen ikinci Türk takımı olan Fenerbahçe ile ilgili kararın 2 hafta içinde verilmesi bekleniyor.

17 Mayıs 2019 UEFA`dan Beşiktaş`a müjde Trabzonspor`a kötü haber! UEFA, yaptığı açıklamada Beşiktaş`ın FFP anlaşmalarına uyduğunu ve takip sürecinin sonlandığını belirtti. UEFA, Trabzonspor`un 2016 anlaşmasına uymadığını ve üst kurula sevk edildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 20:07 | 24 Mayıs 2019
Fenerbahçe galatasaray uefa
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