Son dakika! UEFA’dan Galatasaray’a iyi Fenerbahçe’ye kötü haber

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı duyurda Galatasaray’ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, ise UEFA ile Mayıs 2016’da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edildi.
Sarı kırmızılıların imzaladığı anlaşma doğrultusunda 2018/2019 sezonu hedeflerine uyduğu ve bu sezon için herhangi bir yaptırım olmayacağı duyuruldu.
Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 2021/22 sezonuna kadar geçerli olduğu ve sarı kırmızılıların izleme periyodunun devam ettiği açıklandı.
UEFA yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin 2018/2019 sezonu için ‘başa baş’ bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedildi.
Trabzonspor’un ardından üst kurula sevk edilen ikinci Türk takımı olan Fenerbahçe ile ilgili kararın 2 hafta içinde verilmesi bekleniyor.