Son dakika! Sergen Yalçın’dan ayrılık sinyali!

Spor Toto Süper Lig’de 34. hafta karşılaşmasında deplasmanda Medipol Başakşehir’le 1-1 berabere kalan ve 44 puanla sezonu noktalayan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, müsabakanın ardından takımdaki geleceğine dair de açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan, Sergen Yalçın`la fotoğraf paylaştı, mesajı sosyal medyayı salladı! Yeniden Milli Takım`a seçilen Ozan Tufan, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu. Teknik Direktör Sergen Yalçın`ın şubat ayında yaptığı Ozan`ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz açıklamasına yanıt veren Ozan Tufan, Sergen Yalçın`la olan fotoğrafını Hatırlattı ifadesiyle paylaştı. İlgili Haberi Oku

İsmi Beşiktaş’la da anılan başarılı teknik adam, “Aytemiz Alanyaspor yönetimiyle ilk görüşmemiz olumlu geçmedi. Şartlar bize uyarsa tabii ki devam etmek isteriz. Bir görüşme daha yapacağız. Biz teknik ekibiz. Hedefi olan takım olursa, biz her zaman varız” ifadelerini kullandı ve ayrılık sinyali verdi. MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-1 Alanyaspor Spor Toto Süper Lig`in 34. ve son haftasında Başakşehir ve Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku