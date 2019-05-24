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Son dakika! Sergen Yalçın’dan ayrılık sinyali!
Futbol

Son dakika! Sergen Yalçın’dan ayrılık sinyali!

Başakşehir Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Aytemiz Alanyaspor yönetimiyle ilk görüşmemiz olumlu geçmedi. Şartlar bize uyarsa tabii ki devam etmek isteriz. Bir görüşme daha yapacağız. Biz teknik ekibiz. Hedefi olan takım olursa, biz her zaman varız" dedi ve ayrılık sinyali verdi.

24 Mayıs 2019 20:44

Spor Toto Süper Lig’de 34. hafta karşılaşmasında deplasmanda Medipol Başakşehir’le 1-1 berabere kalan ve 44 puanla sezonu noktalayan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, müsabakanın ardından takımdaki geleceğine dair de açıklamalarda bulundu. 24 Mayıs 2019 Ozan Tufan, Sergen Yalçın`la fotoğraf paylaştı, mesajı sosyal medyayı salladı! Yeniden Milli Takım`a seçilen Ozan Tufan, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu. Teknik Direktör Sergen Yalçın`ın şubat ayında yaptığı Ozan`ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz açıklamasına yanıt veren Ozan Tufan, Sergen Yalçın`la olan fotoğrafını Hatırlattı ifadesiyle paylaştı. İlgili Haberi Oku

İsmi Beşiktaş’la da anılan başarılı teknik adam, “Aytemiz Alanyaspor yönetimiyle ilk görüşmemiz olumlu geçmedi. Şartlar bize uyarsa tabii ki devam etmek isteriz. Bir görüşme daha yapacağız. Biz teknik ekibiz. Hedefi olan takım olursa, biz her zaman varız” ifadelerini kullandı ve ayrılık sinyali verdi. 24 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-1 Alanyaspor Spor Toto Süper Lig`in 34. ve son haftasında Başakşehir ve Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:44 | 24 Mayıs 2019
Aytemiz Alanyaspor sergen yalçın spor toto süper lig
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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