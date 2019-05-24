Son dakika! Sergen Yalçın’dan ayrılık sinyali!

Spor Toto Süper Lig’de 34. hafta karşılaşmasında deplasmanda Medipol Başakşehir’le 1-1 berabere kalan ve 44 puanla sezonu noktalayan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, müsabakanın ardından takımdaki geleceğine dair de açıklamalarda bulundu.
İsmi Beşiktaş’la da anılan başarılı teknik adam, “Aytemiz Alanyaspor yönetimiyle ilk görüşmemiz olumlu geçmedi. Şartlar bize uyarsa tabii ki devam etmek isteriz. Bir görüşme daha yapacağız. Biz teknik ekibiz. Hedefi olan takım olursa, biz her zaman varız” ifadelerini kullandı ve ayrılık sinyali verdi.