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SON DAKİKA | Olcay Şahan Trabzonspor ile yollarını ayırdığını açıkladı!
Trabzonspor

SON DAKİKA | Olcay Şahan Trabzonspor ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Son dakika... Trabzonspor ile sözleşmesinin sonuna gelen Olcay Şahan, takımdan ayrıldığını açıkladı.

24 Mayıs 2019 19:30

Trabzonspor’da bu sezonun kayıp isimlerinden Olcay Şahan, bordo-mavili ekibe veda ettiğini açıkladı.

Trabzonspor’da elinden geleni yaptığını kaydeden Olcay, “Geldiğim ilk günden bugüne Trabzonspor formasını onu ve gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde, feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın” ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan, Trabzonspor’da bu sezon 21 maçta şans bulmuş ve takımına 2 gol, 5 aasist katkısı vermişti.

Son güncelleme 19:33 | 24 Mayıs 2019
olcay şahan trabzonspor
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