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SON DAKİKA | Medipol Başakşehir’den Aziz Behich hamlesi! Transfer bitti…
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Medipol Başakşehir’den Aziz Behich hamlesi! Transfer bitti…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in PSV Eindhoven'dan Aziz Behich ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Başakşehir, Twitter hesabından yayınladığı video ile transferi duyurdu. Öte yandan Başakşehir'in transfer için PSV'ye 1 milyon Euro ödediği açıklandı.

24 Mayıs 2019 15:44

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Hollanda takımlarından PSV Eindhoven’ın sol bek oyuncusu Aziz Behich’i transfer etti.

28 yaşındaki sol bek Türkiye’de daha önce Bursaspor forması giyiyordu. 2014-2018 yılları arasında yeşil beyazlı ekipte mücadele eden Türk asıllı Avustralyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Hollanda ekibi PSV Eindhoven’a transfer olmuştu.

Medipol Başakşehir yayınladığı video ile transferi duyururken anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi. Aziz Behich bu sezon PSV formasıyla sadece 4 maçta forma giydi.

BONSERVİS İÇİN 1 MİLYON EURO

Medipol Başakşehir’in CEO’su Mustafa Eröğüt, sözleşme fesih bedeli için PSV’ye 1 milyon Euro ödeneyeceğini açıkladı.

İmza sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Behich, “Başakşehir’e transferimden dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluklara yürüyeceğiz. Tekliften sonra düşünmedim bile, hemen olsun dedim” ifadelerini kullandı.

İşte Başakşehir’in yaptığı paylaşım;

Son güncelleme 16:33 | 24 Mayıs 2019
aziz behich bursaspor Medipol Başakşehir
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