Son dakika! Göksel Gümüşdağ resmen açıkladı! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu…

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir’de Başkan Göksel Gümüşdağ teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Emre Belözoğlu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İsmi son dönemde başka kulüplerle anılan Abdullah Avcı’nın geleceği hakkında konuşan Göksel Gümüşdağ, “Abdullah Avcı’nın ayrılması gibi bir durum söz konusu değil, soyunma odasında da ‘ayrılık konuşması’ olmadı.” dedi. Avcı ile 5 yıllık sözleşmelerinin olduğunu belirten Gümüşdağ, “Abdullah Avcı ile bu hikayeyi tamamlamak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. ‘EMRE MÜSADE İSTEDİ BEN DE VERDİM’

Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olup olmayacağı konusunda görüşleri sorulan Gümüşdağ: ”Emre Belözoğlu, Başakşehir’in sembolü oldu. Kendisi ile görüştüm, 1 yıl daha bizimle kalmasını istedim ancak Emre, “bana müsade ederseniz Fenerbahçe ile veda etmek istiyorum” dedi. Ben de izin verdim, Fenerbahçe, Emre’nin yuvası” ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI: BENİM AĞZIMDAN DUYARSINIZ Maçın ardından hakkında çıkan haberler ile ilgili konuşan Abdullah Avcı ise, ”Uzun zamandır büyük takımlarla adım anılıyor. Sezon bitmeden bir kulüp ile konuşmam doğru değildir. Önce kulübümle ilgili konuşacağım, hedeflerimize, planlamalarımıza bakacağız, daha sonra karar vereceğiz. Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız ve bu kararları da zaten benim ağzımdan duyarsınız” diyerek sözlerini tamamdı.