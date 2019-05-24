Sivasspor Galatasaray özet! GS’den sezona yenilgiyle veda (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig’de bu sezon son maçına çıkan Şampiyon takım Galatasaray konuk olduğu Sivasspor karşısınd 2-0 öne geçmesine rağmen skoru korumayı başaramayınca sahadan 4-3 yenilgi ile ayrıldı. Maçta gol perdesi henüz 2. dakikada GS adına Linnes ile açıldı. Sarı kırmızılılar maça adeta golle başladı. Sinan Gümüş’ün taşıdığı topta kaleyi karşısına alan Donk, Linnes’i mükemmel bir ara pasıyla topla buluşturdu. Ceza sahasına giren Linnes çok sert vurdu ve sarı kırmızılılar, Sivasspor deplasmanında 1-0 öne geçti. 34. dakikada ikinci gol geldi. Galatasaray’ın Semih Kaya’nın müdahalesinin ardından çıktığı hızlı hücumda Ryan Donk topu hücuma taşıdı. Selçuk İnan’ın pasında topla buluşan Linnes, müthiş bir pasla penaltı noktasındaki Muğdat’ı gördü. Muğdat tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Sivas’ı umutlandıran gol 43. dakikada geldi. Köşe vuruşunda topa çok iyi yükselen Rybalka, İsmail Çipe’yi geçemedi. Ancak kendi topunu kale ağzında tamamlayan Rybalka, maçta durumu 2-1’e getirdi. İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada hızlı hücumda sol kanattan şut şansı yakalayan Erdoğan, İsmail Çipe’yi geçemedi. İsmail’den seken topu Hakan tamamladı ve Sivasspor, Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2’lik eşitliği yakaladı. Sivas’ı öne geçiren gol 77. dakikada geldi. Özer Hurmacı’nın mükemmel pasında dar açıda topla buluşan Rybalka, topa gelişine çok sert vurdu ve İsmail’i mağlup etti. Sivasspor, Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2’ye getirdi. 79. dakikada Ceza sahası dışından çok sert vuran Rybalka, İsmail Çipe’ye takıldı. İsmail’in sektirdiği topu oyuna ikinci yarıda dahil olan Kone tamamladı. 82. dakikada Galatasaray’dan cevap geldi. Ryan Donk’un pasında geniş alan yakalayan Ömer Bayram, ön direğe çok sert ortaladı. Topa kafasını uzatan Muğdat, kaleci Ali’yi mağlup etti ve maçta durum 4-3’e geldi. Sivasspor Galatasaray özeti…

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