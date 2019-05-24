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Sivasspor Galatasaray özet! GS’den sezona yenilgiyle veda (MAÇ ÖZETİ)
Sivasspor

Sivasspor Galatasaray özet! GS’den sezona yenilgiyle veda (MAÇ ÖZETİ)

Sivasspor evinde ağırladığı Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-3 kazanmayı başardı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin son maçında 2018-2019 sezonuna yenilgi ile veda etmiş oldu. İşte Sivasspor Galatasaray özeti...

24 Mayıs 2019 22:57

Süper Lig’de bu sezon son maçına çıkan Şampiyon takım Galatasaray konuk olduğu Sivasspor karşısınd 2-0 öne geçmesine rağmen skoru korumayı başaramayınca sahadan 4-3 yenilgi ile ayrıldı. Maçta gol perdesi henüz 2. dakikada GS adına Linnes ile açıldı. Sarı kırmızılılar maça adeta golle başladı. Sinan Gümüş’ün taşıdığı topta kaleyi karşısına alan Donk, Linnes’i mükemmel bir ara pasıyla topla buluşturdu. Ceza sahasına giren Linnes çok sert vurdu ve sarı kırmızılılar, Sivasspor deplasmanında 1-0 öne geçti. 34. dakikada ikinci gol geldi. Galatasaray’ın Semih Kaya’nın müdahalesinin ardından çıktığı hızlı hücumda Ryan Donk topu hücuma taşıdı. Selçuk İnan’ın pasında topla buluşan Linnes, müthiş bir pasla penaltı noktasındaki Muğdat’ı gördü. Muğdat tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Sivas’ı umutlandıran gol 43. dakikada geldi. Köşe vuruşunda topa çok iyi yükselen Rybalka, İsmail Çipe’yi geçemedi. Ancak kendi topunu kale ağzında tamamlayan Rybalka, maçta durumu 2-1’e getirdi. İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada hızlı hücumda sol kanattan şut şansı yakalayan Erdoğan, İsmail Çipe’yi geçemedi. İsmail’den seken topu Hakan tamamladı ve Sivasspor, Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2’lik eşitliği yakaladı. Sivas’ı öne geçiren gol 77. dakikada geldi. Özer Hurmacı’nın mükemmel pasında dar açıda topla buluşan Rybalka, topa gelişine çok sert vurdu ve İsmail’i mağlup etti. Sivasspor, Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2’ye getirdi. 79. dakikada Ceza sahası dışından çok sert vuran Rybalka, İsmail Çipe’ye takıldı. İsmail’in sektirdiği topu oyuna ikinci yarıda dahil olan Kone tamamladı. 82. dakikada Galatasaray’dan cevap geldi. Ryan Donk’un pasında geniş alan yakalayan Ömer Bayram, ön direğe çok sert ortaladı. Topa kafasını uzatan Muğdat, kaleci Ali’yi mağlup etti ve maçta durum 4-3’e geldi. Sivasspor Galatasaray özeti…

SİVASSPOR GALATASARAY ÖZET İZLE

Son güncelleme 22:57 | 24 Mayıs 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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