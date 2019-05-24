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Şenol Güneş’in Beşiktaş’taki son maçında Slaven Bilic de tribünde!
Beşiktaş

Şenol Güneş’in Beşiktaş’taki son maçında Slaven Bilic de tribünde!

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Şenol Güneş’in son maçında Bilic’in tribünde yer alması kafalarda soru işareti bıraktı.

24 Mayıs 2019 22:15

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünde takip etti. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan ve ardından İngiltere'nin West Ham United takımına giden Slaven Bilic, ekim ayından bu yana ise Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımının başında bulunuyor. 24 Mayıs 2019 Şenol Güneş Beşiktaş`a veda etti! A Milli Takım`ın başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takıma veda etti. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmayı locadan takip eden Slaven Bilic'in, Teknik Direktör Şenol Güneş'in son maçını Vodafone Park'tan takip etmesi, kafalarda soru işareti bıraktı. Özellikle Bilic'i gören birçok taraftar, Hırvat çalıştırıcının önümüzdeki sezon takımın başında olup olmayacağını merak etti. 24 Mayıs 2019 Son dakika! Sergen Yalçın`dan ayrılık sinyali! Başakşehir Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor yönetimiyle ilk görüşmemiz olumlu geçmedi. Şartlar bize uyarsa tabii ki devam etmek isteriz. Bir görüşme daha yapacağız. Biz teknik ekibiz. Hedefi olan takım olursa, biz her zaman varız dedi ve ayrılık sinyali verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:15 | 24 Mayıs 2019
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