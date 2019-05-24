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Şenol Güneş’e Oğuzhan Özyakup ve Abdülkadir Parmak tepkisi: ‘Bizimle son dalgasını geçti’
Milli Takımlar

Şenol Güneş’e Oğuzhan Özyakup ve Abdülkadir Parmak tepkisi: ‘Bizimle son dalgasını geçti’

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklanırken Şenol Güneş'in Oğuzhan Özyakup tercihi tartışma konusu oldu. Süper Lig'in ikinci yarısında sadece 5 maçta toplam 28 dakika forma giyen Özyakup'un milli takıma davet edilmesi eleştiri konusu oldu.

24 Mayıs 2019 14:59

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri’nde İzlanda ve Fransa ile, hazırlık maçında ise Yunansitan ve Özbekistan ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı.

Ancak tecrübeli çalıştırıcının bazı tercihleri tartışma konusu oldu. Güneş, Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan maçlardan sadece 5’inde toplam 28 dakika şans verdiği Oğuzhan Özyakup’u milli takıma davet etti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda Güneş’in bu tercihi eleştiri konusu olurken Trabzonspor formasıyla adından söz ettiren Abdülkadir Parmak’ın davet almamasına tepki gösterildi. Antalyaspor’da forma giyen Nazım Sangare, Bursasporlu Cengiz Umut Meraş ve Konyasporlu Ömer Ali Şahiner de ilk kez A Milli Futbol Takımı’na çağırıldı.

“BİRAZ HAKLI ELEŞTİRİNİZ OLSUN DİYE ALDIM”

Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna da aldığı Oğuzhan Özyakup için yapılan eleştirilere şu yanıtı vermişti;

“Oğuzhan'ı bana biraz haklı eleştiriniz olsun diye aldım. Bu da işin esprisi olsun. Oğuzhan benim çok beğendiğim ama oynatamadığım bir oyuncu. Medyaya malzeme vermeyi seviyorum. Bir kısım oyuncuları burada dinamik olarak kullanmak istiyorum. Mehmet Topal ve Selçuk için de söylemiştim”

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;

Son güncelleme 14:59 | 24 Mayıs 2019
Abdülkadir Parmak Oğuzhan Özyakup şenol güneş
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