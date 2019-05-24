Şenol Güneş’e Oğuzhan Özyakup ve Abdülkadir Parmak tepkisi: ‘Bizimle son dalgasını geçti’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri’nde İzlanda ve Fransa ile, hazırlık maçında ise Yunansitan ve Özbekistan ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı.

Ancak tecrübeli çalıştırıcının bazı tercihleri tartışma konusu oldu. Güneş, Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan maçlardan sadece 5’inde toplam 28 dakika şans verdiği Oğuzhan Özyakup’u milli takıma davet etti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda Güneş’in bu tercihi eleştiri konusu olurken Trabzonspor formasıyla adından söz ettiren Abdülkadir Parmak’ın davet almamasına tepki gösterildi. Antalyaspor’da forma giyen Nazım Sangare, Bursasporlu Cengiz Umut Meraş ve Konyasporlu Ömer Ali Şahiner de ilk kez A Milli Futbol Takımı’na çağırıldı.

“BİRAZ HAKLI ELEŞTİRİNİZ OLSUN DİYE ALDIM”

Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna da aldığı Oğuzhan Özyakup için yapılan eleştirilere şu yanıtı vermişti;

“Oğuzhan'ı bana biraz haklı eleştiriniz olsun diye aldım. Bu da işin esprisi olsun. Oğuzhan benim çok beğendiğim ama oynatamadığım bir oyuncu. Medyaya malzeme vermeyi seviyorum. Bir kısım oyuncuları burada dinamik olarak kullanmak istiyorum. Mehmet Topal ve Selçuk için de söylemiştim”

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;

Oğuzhan Ozyakup aday kadrosuna alınmış bu adam futbol oynuyo mu abi goren var mı — Beyefendi Diyeceksin (@nediyorsunabi) 24 Mayıs 2019

Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup neyin minneti? Abdülkadir Parmak'ın herhalde Beşiktaş karşısındaki şovu Şenol Güneş'in çok zoruna gitmiş!!! — Northern LighTS (@NortheLighTS) 24 Mayıs 2019

A Milli Takım kadrosu açıklandı. Şenol Güneş'in ilk kez çağırdığı oyuncular: Gökhan Akkan Nazım Sangare Ozan Tufan Ömer Ali Şahiner Umut Meraş Kenan Karaman Enes Ünal Güneş, sezonun 2. yarısında 5 maçta toplam sadece 32 dakika süre verdiği Oğuzhan Özyakup'u da kadroya aldı. pic.twitter.com/yRTnILWUEd — Övünç Özdem (@ovuncozdem) 24 Mayıs 2019

Abdülkadir Parmak yok… Haftalardır ayağına top değmeyen Oğuzhan Özyakup var pic.twitter.com/yAvI42Gehn — Armanın Peşinde (@ArmaPesindeyiz) 24 Mayıs 2019

Oguzhan Ozyakup en son ne zaman topa vurdu bilmiyorum ama Abdulkadir Parmak'ın hakkı yenmiş. Ayrıca Emre'nin de suyunu sıktınız daha ne kadar oynıcak? Mahmut ise tam fiyasko dümdüz bir topcu. Ekstra hiç birşeyi yok. https://t.co/CSrKtBRyqk — uğur (@scoutcheff) 24 Mayıs 2019

Şenol Güneş garip bir orta saha tercihinde bulunmuş. Aylardır şans vermediği Oğuzhan Özyakup’u kadroya alıp daha geçen maçta Beşiktaş orta sahasını tek başına dağıtan Abdülkadir Parmak’ı kadroya almamış. Çok ilginç gerçekten. Hiç forma şansı bulamayan Emre Taşdemir de alınmış. — BERAT (@BERAT95599270) 24 Mayıs 2019

Oğuzhan özyakup neden milli takıma çağrılıyor ki adam kendi takımında bile oynamıyor — Merve Teraman (@teramanmerve1) 24 Mayıs 2019

Beşiktaş’ta sonradan dahi oyuna almadığı Oğuzhan Özyakup’u, milli takıma çağırarak bizimle son dalgasını geçti…#ŞenolGüneş — Fatma Umut Çetin (@kocakkartal) 24 Mayıs 2019