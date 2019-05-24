Şenol Güneş Beşiktaş’a veda etti!

A Milli Takım’ın başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinin son maçı olan Kasımpaşa karşılaşması öncesinde konuştu.

Şampiyon olamadıkları için başarısız olduğklarını kaydeden Güneş, “4. yılı tamamlıyoruz. Veda lafını sevmiyorum, hizmet etmeye çalıştık. Yöneticiler takdir buyurdular ve biz de görev yapmaya çalıştık. Bu hikayenin iyi ve kötü, güzel ve çirkin tarafları olabilir, bunu biz yazacak değiliz. Bundan sonra hayallerimiz olacak. Beşiktaş’ta şampiyonluk hedefi varken şu anda üçüncülüğü hedefleyen bir takım olarak kendimizi başarılı görmüyoruz. Şerefiyle, hakkıyla, namusuyla, dürüstçe işimizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman birini kırdıysak, üzgünüz” dedi.

“BEŞİKTAŞ DAHA GÜZEL GÜNLER GÖRECEK”

İlk yarıdaki kayıplarına dikkat çeken deneyimli hoca, “Hayallerimizi gerçekleştirmeye çalıştık, zaman zaman başarılı, zaman zaman başarısız olduk. Başarıyı birlikte yaptık ama başarısızlığın teknik olarak sorumlusu benim. Beşiktaş’ın daha güzel günler göreceğini düşünüyorum ve bekliyorum. İlk yarı çok puan kaybettik, 2. yarının 2 mislinden fazla puan kaybettik. İlk yarının son 3 maçında Alanya, Trabzon ve Kasımpaşa’ya 7 puan kaybettik. Geçmişin hesabını yapıp, geri getiremeyiz.” ifadelerini kullandı.

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