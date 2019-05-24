Rizespor Trabzonspor özet! Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzon!

Karadeniz derbisinde Trabzonspor Rizespor karşısında 3-2 kazandı. Avrupa'yı garantileyen Trabzonspor, üçüncülük mücadelesi verdiği ligde bu sezonun flaş takımları arasında yeralan Rizespor karşısında 3 puan kazanmayı başardı. Maçta gol perdesini 16. dakikada Çaykur Rizespor adına Boldrin açtı. Fernando Boldrin, Vedat Muriqi!in ceza sahası içinde kendisine aktardığı pası önce kontrol edip sonra da şık bir vuruşla ağlara gönderdi. Golün şokunu üstünden erken atana Trabzonspor 20 dakikada durumu 1-1’e getirdi. Rodallega kendisine sol kanattan yapılan şık ortaya aynı şıklıkta bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Arka arkaya gollerin geldiği maçta 24. dakikada Trbzonspor öne geçti. Nwakaeme sol kanattan harika getirdiği topu yerden pasıyla altı pasın önündeki Rodallega’ya aktardı ve Rodallega’nın vuruşunu Melnjak’a çarpıp fileleri havalandırdı. İlk yarının sonlarında farkı açan Trabzonspor 43. dakikada durumu 3-1 yapmayı başardı. Abdülkadir Ömür, Gökhan Akkan ile karşı karşıya kadlığı pozisyonda sol ayağıyla topu kaleye rahatça yolladı ve farkı ikiye çıkardı. 65. dakikada Rizespor’u umutlandıracak gol geldi. Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi içeride çok şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. İşte Rizespor Trabzonspor özeti…

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