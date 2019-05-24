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Ricardo Quaresma’dan bir Beşiktaş taraftarına hakaret!
Beşiktaş

Ricardo Quaresma’dan bir Beşiktaş taraftarına hakaret!

Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla hayalkırıklığı yaratan Ricardo Quaresma, bir taraftarın kendisine yaptığı eleştiriye hakaretle cevap verdi.

24 Mayıs 2019 10:07

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın yarıştan koptuğu sezonda kritik maçlarda gördüğü kırmızı kartla ve takım oyunundaki performansıyla taraftarların eleştirisini toplayan Ricardo Quaresma, Instagram’da bir taraftara hakaret etti.

Portekizli futbolcunun yaptığı paylaşıma kötü sözler söylemeden bir eleştiri getiren taraftara, Quaresma’dan “Söylediklerin tamamen b.ktan” cevabı geldi.

Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Quaresma 3 gol atıp 11 de asist yaptı. Portekizli kanat oyuncusu 7 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü.

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Taraftarın yaptığı eleştiri ise şu şekilde;

Bu sezon en beğenmediğim performanslar kanat oyuncularından geldi desem abartmış olmam herhalde Quaresma yaşından dolayı olsa gerek adam eksiltemiyor eskisi gibi. Lens ise geçen sezondan beri beklenen performansı veremedi, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Uçan, kaçan, süratli, ceza alanına girebilen kanat oyuncuları transfer etmeliyiz.

Son güncelleme 10:12 | 24 Mayıs 2019
beşiktaş Ricardo Quaresma spor toto süper lig
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