Ozan Tufan, Sergen Yalçın’la fotoğraf paylaştı, mesajı sosyal medyayı salladı!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından Milli Takım aday kadrosuna seçilen Ozan Tufan sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu ve gündeme damga vurdu. Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor’un paylaşımını alıntılayarak “Sezonun ikinci yarısında kadrosunda bana yer veren, aşık olduğum yeşil sahalara dönmek için şans tanıyan başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu’na, hocamız Sergen Yalçın’a ve Ay-Yıldızlı formayı tekrar giyme fırsatı veren A Milli Takımımızın teknik ekibine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısında kadrosunda bana yer veren, aşık olduğum yeşil sahalara dönmek için şans tanıyan başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu’na, hocamız Sergen Yalçın’a ve Ay-Yıldızlı formayı tekrar giyme fırsatı veren A Milli Takımımızın teknik ekibine çok teşekkür ederim. https://t.co/MyOE1fRM4p — Ozan Tufan (@Ozan) 24 Mayıs 2019

Ozan Tufan’ın gündeme damga vuran paylaşımı ise kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşım oldu. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’la olan bir fotoğrafını paylaşan Ozan Tufan, “Hatırlattı” ifadesini kullandı. 7 Şubat’ta Sergen Yalçın, “Ozan Tufan’ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydır futbol oynamamış. Dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan’ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Ozan da paylaşımıyla futbolcu olduğunu yeniden hatırladığı mesajını verdi. Ozan’ın fit görüntüsü de dikkat çekti.

View this post on Instagram Hatırlattı #SergenYalçın A post shared by Ozan Tufan (@ozan) on May 24, 2019 at 7:26am PDT

Sergen Yalçın`dan Ozan Tufan açıklaması: `Futbolcu olduğuna...` Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor`un teknik direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarına yeni transferleri hakkında bilgi verirken Ozan Tufan için 13 ay futboldan uzak kalmış. Onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz dedi. İlgili Haberi Oku