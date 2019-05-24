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Ozan Kabak’ın takımı Stuttgart berabere kaldı avantajı kaptırdı!
Almanya Bundesliga

Ozan Kabak’ın takımı Stuttgart berabere kaldı avantajı kaptırdı!

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın 90 dakika oynadığı maçta Stuttgart, Bundesliga Play-Out maçında sahasında Union Berlin ile 2-2 berabere kaldı. Stuttgart'ın gollerinden birini Mario Gomez attı.

24 Mayıs 2019 00:14

Stuttgart, Bundesliga play-out mücadelesinde ağırladığı Union Berlin ile 2-2 berabere kaldı.

Ozan Kabak’ın 90 dakika forma giydiği Mercedes Benz Arena’daki karşılaşmada ev sahibi ekip, Christian Gentner’in 41. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım Suleiman Abdullahi ile 43. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1. Karşılaşmanın 51. dakikasında bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez’in golüyle bir kez daha üstünlüğü sağlayan Stuttgart, 68. dakikada Marvin Friedrich’in golüne engel olamadı ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Play-Out’un ikinci ayağı, 27 Mayıs Pazartesi günü TSİ 21.30’da Alte Forsterei Stadı’nda oynanacak.

Son güncelleme 00:14 | 24 Mayıs 2019
Bundesliga Stuttgart
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