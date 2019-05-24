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Necip Uysal ve Mustafa Pektemek’e tepki!
Futbol

Necip Uysal ve Mustafa Pektemek’e tepki!

Beşiktaş'ın ligin son maçında Kasımpaşa'yı ağırladığı mücadelede taraftarlar ilk 11'de sahaya çıkan Necip'e tepki gösterirken, 71. dakikada Necip'in yerine giren Mustafa Pektemek'i de yuhaladılar.

24 Mayıs 2019 23:33

Beşiktaş taraftarından Necip Uysal ve Mustafa Pektemek’e tepki geldi. Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan ancak beklentileri altında kalıp birçok pas hatası yapan Necip Uysal, tribünlerin tepkisini çekerken, bu futbolcunun yerine 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek’e de tepki vardı.

Siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi Kasımpaşa maçının ardından sona erecekk olan deneyimli oyuncu Mustafa Pektemek, oyuna girdiği anda tribünler tarafından yuhalandı. Beşiktaş Yönetimi’nin, sözleşmesi sona erecek olan Mustafa Pektemek’le yolları ayıracağı öğrenildi. 24 Mayıs 2019 Şenol Güneş`in Beşiktaş`taki son maçında Slaven Bilic de tribünde! Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Şenol Güneş'in son maçında Bilic'in tribünde yer alması kafalarda soru işareti bıraktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:33 | 24 Mayıs 2019
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