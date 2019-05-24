Beşiktaş taraftarından Necip Uysal ve Mustafa Pektemek’e tepki geldi. Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan ancak beklentileri altında kalıp birçok pas hatası yapan Necip Uysal, tribünlerin tepkisini çekerken, bu futbolcunun yerine 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek’e de tepki vardı.

Siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi Kasımpaşa maçının ardından sona erecekk olan deneyimli oyuncu Mustafa Pektemek, oyuna girdiği anda tribünler tarafından yuhalandı. Beşiktaş Yönetimi’nin, sözleşmesi sona erecek olan Mustafa Pektemek’le yolları ayıracağı öğrenildi. Şenol Güneş`in Beşiktaş`taki son maçında Slaven Bilic de tribünde! Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Şenol Güneş'in son maçında Bilic'in tribünde yer alması kafalarda soru işareti bıraktı. İlgili Haberi Oku