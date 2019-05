Metin Sipahioğlu: ‘Kadın basketbolda küçülmeye gitmek zorundayız’

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 14/16 programının konuğu oldu.

Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Sipahioğlu, yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Kadın Basketbol Takımı’nın gelecek sezonki bütçesi ve planlamaları ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Öncelikle 2 kupayla tamamlanan sezonu değerlendiren Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, “İki kupa için ben de tüm camiamızı tebrik ederim. Sezonun değerlendirmesini yapacak olursak sözlerimize şunla başlamak lazım; biz sezon başında 3 kupa ve en azında Final Four hedefiyle yola çıkmıştık. Sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ufak bir talihsizlik yaşadık. Takımımız o esnalarda tam bir araya gelememişti, onun zorluklarını yaşadık, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzemize getiremedik. Sonraki süreçte takımımız beraber oynadıkça kendine gelmeye başladı, sezonun ortalarına doğru formunu yakaladı. Bu sezona baktığımız zaman bizim için aslında 2 kupayı getirmek; Türkiye'de şampiyon olmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak önemli başarılar. Üzüldüğümüz tek nokta Final Four'a kalamamak oldu. Sezon başındaki bütçemize baktığımız zaman Final Four'a kalmamız lazımdı. Bu sezona dair olmasını istediğimiz ama olmayan tek şey Final Four'a kalamamak oldu. Bununla birlikte Takımımız, Türkiye Kupası'nda koyduğu performansla Türkiye Kupası'nı müzemize getirdi. Orada performansını arttırmaya başlamıştı ve sezon sonunda vitesi daha da yükselterek ligdeki play-off serilerinde Galatasaray deplasmanıyla başlayan şekilde çıkışa geçti ve Çukurova Basketbol serisinde de bunu sürdürerek şampiyonluğa uzandık. Bu sezon 2 kupaya sahip olduğumuz için mutluyuz. Takımımız gereken anlarda, özellikle sezon sonuna doğru vitesi arttırdı, ortaya karakteri koydu. Türkiye'de kadın basketbolda şampiyon olmak Fenerbahçe Spor Kulübü için bir kültür, bir gelenek. Bu kültürü, geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. 14. kez lig şampiyonu olarak Türkiye'nin en fazla şampiyonu olan takımı olduk.” dedi.

“TÜRKİYE’DE LOKOMOTİF OLMUŞ BİR TAKIM”

Yeni sezon çalışmaları hakkında da bilgi veren Sipahioğlu, “Yeni sezon planlamasına başladık. Camiamıza buradan öncelikle önemli bir bilgilendirme ve hatırlatma yapmamız lazım. Malum amatör şubeler birçok kulübümüz için gelir-gider seviyesine baktığınız zaman, sponsorluk anlamında da gelire baktığınız zaman gideri birçok kulübümüzde gelirinden fazla olan bir yapı. Aslında sürdürülemez bir sarmal. Başkanımız da birçok konuşmasında bunlardan bahsetti. Kulübümüzde kadın basketbol çok önemli bir branş. Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbolda her zaman için Türkiye'de lokomotif olmuş bir takım. Bu böyle olmaya devam edecek. Bizim hedefimiz her zaman Türkiye'de şampiyon olan, Türkiye Kupası'nı alan, EuroLeague'de de gidebildiğimiz yere kadar gidebilen takımı yaratmak. Hedeflerimizde asla bir azalma olmaz. Ancak şunu da vurgulamamız lazım; kadın basketbolda önümüzdeki sene bu seneki bütçemizi sürdürmemiz teknik olarak mümkün değil. Bu yüzden bütçemizde minimum yüzde 30, tahminen de yüzde 40'a kadar varan bir küçülmeye gideceğiz. Ama bu küçülmeye giderken hedeflerimizde bir azalma gerçekleşmeyecek. Yine Türkiye'de şampiyon olan takım olmaya devam edeceğiz. EuroLeague'de de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kadın basketbol branşında bu küçülmeye artık gitmek zorundayız. Bu konuda belki camiadan da başka yerlerden de bazı olumsuz yansımalar gelebilir ama bizim Fenerbahçe için doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi yapma mecburiyetimiz var. Artık kadın basketbolda Fenerbahçe'nin geçen seneki bütçesini vermesi teknik olarak pek mümkün değil, bu yüzden yüzde 30, yüzde 40'a varan bir küçülmeye gideceğiz önümüzdeki sene. Belki bu durum bazı paydaşlarımızla masaya oturma noktalarında da bizim için sıkıntı yaratacak bir konu olacak. Örneğin önümüzdeki sene için planlamalarımızı yaparken, bazı paydaşlarımızla aynı masaya otururken aynı yere gelme konusunda zorluklar yaşayacağız çünkü burada alışılagelmiş bir düzen var. Uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbolda çok ciddi bütçeler harcayarak belli bir çıtayı tüm paydaşlarımız noktasında bir yere çekmiş durumda. Bu çıtayı masaya otururken aşağıya düşürmeye çalışacağız, düşürmek de mecburiyetindeyiz. Belki oralarda zorlanacağız, ilk sene olması sebebiyle bir geçiş sezonu olarak zorlanabiliriz ama bu konuda kararlıyız. Fenerbahçe'yle yola devam etmek isteyen oyuncularımızla, değerlerimizle devam edeceğiz. Bugüne kadar Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbolda çok büyük fedakarlıklar yaptı. Çok büyük yatırım yaptı. Önümüzdeki sezon bütçesiyle de aslında çok ciddi fedakarlık yatırım yapacak ama geçmişe oranla bir küçülme olacağı muhakkak. Biz bunun farkında olan ve bunun farkında olarak Fenerbahçe ile devam etmek isteyecek değerlerimizle yola devam edeceğiz. O yüzden önümüzdeki sezonun yapılanması devam ediyor. Bir ay içinde de yapılanma çok ciddi noktaya gelmiş olur. Amacımız optimum bir şekilde çok efektif bir şekilde bütçemizi kullanarak hedeflerimizden şaşmamak. Bunu yaparken de her türlü kararlılığı göstererek Fenerbahçe Kulübü'nün belli oranda, belli adımları atmasını da sağlamak zorundayız. Bunu gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

“JENERASYON YARATMAK ZORUNDAYIZ”

Kadın basketbol takımının kadro planlamasıyla ilgili bilgiler veren başarılı yönetici, “Uzun vadeli kadın basketbol branşının sürdürülebilir hale gelmesi için genç oyuncuları takımımıza katmak da çok önemli. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular Fenerbahçe'nin genç oyuncularını parlatması, uzun vadeli proje olarak bakarsak çok önemli. Bu noktada biz bu sene yeni sezon planlamamızı yaparken elbette Fenerbahçe'ye yakışan kalitede ciddi isimlerin bazıları ile yola devam edeceğiz. Bununla birlikte iyi bir harman ve kimya yaratacağız. Bu harman içerisinde takımımıza yeni katacağımız genç oyuncular olacak. Altyapıdan çıkaracağımız oyuncular olacak. Fenerbahçe'de uzun yıllar sürebilecek bir jenerasyon yaratmak zorundayız. Kadroya bazı genç Türk oyuncuları da transfer etmek zorundayız. Bu anlamda, Türkiye'nin bazı yerlerinden izlediğimiz oyuncular var. Onlar için de hamleler yapacağız. Şunu söyleyebilirim, önümüzdeki sezonlar için olan planlamamızda bizim için genç oyuncular da, yıldız oyuncularımız kadar önemli olacak. Burada; yetenekli, yıldız ve tecrübeli oyuncularla genç oyuncuların harmanını yaratacağız. Bunu da yüzde 30-40 azalmış bütçe ile yapacağız.” şeklinde konuştu.

Son olarak ülkenin kadın basketbolu hakkında da düşüncelerini aktaran Metin Sipahioğlu, “Sadece Fenerbahçe değil diğer kulüplerimizde de kadın basketbolda altyapıda çok değerli oyuncular var. Biz de diğer kulüpler de artık bu adımları atmak zorundayız. Diğer türlü sadece yüksek maliyetli transferle bir yere gelmek çok mümkün değil. Özellikle amatör branşlar özelinde çok sürdürülebilir değil. Bizim yapmamız gereken şey kesinlikle genç oyuncularımıza, altyapılarımıza fırsat vermek, izlediğimiz diğer genç ve yetenekli oyuncuları da Fenerbahçe'ye kazandırıp uzun yıllar burada başarılı olacak değerlerimizi yaratmak. Yeni sezon planlamalarımızı tüm bu konular ekseninde gerçekleştireceğiz.” ifadelerine değindi.