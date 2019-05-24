FIFA menajeri resmen açıkladı! İşte Eljif Elmas’la ilgilenen Avrupa devleri

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Eljif Elmas, oynadığı futbolla kısa sürede Avrupa’nın önde gelen takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 39 maça çıkan ve 3 gol atan Elmas, başta Galatasaray derbisi olmak üzere kritik maçlardaki oyunuyla taraftarın sevgilisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İtalya ve İngiltere’den önemli kulüplerin izlediği oyuncu hakkında konuşan FIFA menajeri Petar Tomovski, “Ben, kendisinin menajeri değilim ama transfer sürecine dahil olmuş biriyim. Serie A’ya çok uygun bir oyuncu ve şu anda forma giyebilecek durumda. Manchester City, Borussia Monchengladbach ve Borussia Dortmund beni aradı. Üç kulüp de oyuncuyu izlemiş ve oldukça etkilenmiş” ifadelerini kullandı.

İtalyan basınına konuşan menajer Tomovski, “Inter Başkanı Giuseppe Marotta’nın Elmas için Goran Pandev’i aradığını biliyorum. İngiltere ve Almanya’dan başka takımlar da onunla ilgileniyor.” dedi.

Öte yandan Napoli’nin ilgisinin olup olmadığı sorusuna yanıt veren Tomovski, “Napoli? Özel bir ilgileri olup olmadığı hakkında bilgim yok” şeklinde konuştu.

Sezon başında Rabotnicki’den 300 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Elmas’ın serbest kalma maddesi ise 23 milyon Euro.

Fenerbahçe yönetimi yıllık 700 bin Euro maaş alan Elmas’a yeni sözleşme imzalatarak 2022’de bitecek olan sözleşmesini 2024’e kadar uzatmayı planlıyor. Elmas’ın serbest kalma maddesi de arttırılacak.

Öte yandan Makedonya Milli Takımı formasını 10 kez giyen Elmas, son oynanan Litvanya maçında iki gol atmıştı.

Victor Moses, İngiliz basınına Fenerbahçe ve Türkiye`yi anlattı: `Böylesini hiç yaşamadım` Fenerbahçe`nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, sarı lacivertli kulüpteki geleceği ve hedefleriyle ilgili İngiliz basınına çok önemli açıklamalarda bulundu. Ara transferde kiralık olarak transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Kulübe geldiğimde herkes takımın ligdeki pozisyonu nedeniyle şaşkındı, Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumda olmamalıydı ifadelerini kullandı. Moses derbi maçlarının atmosferleri hakkında Futbolda yaşadığım hiçbir şeye benzemiyor dedi. İşte yıldız ismin açıklamaları... İlgili Haberi Oku