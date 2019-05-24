Manchester United erkek ve kadın takımları maç yapacak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ilginç bir projeye imza atacak. Kırmızı Şeytanlar’ın erkek ve kadın futbol takımları yeni sezon öncesi hazırlık maçı yapacak.

Takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in ülkesi Norveç’te Temmuz ayında kamp yapacak olan takım, şampiyon olan kadın takımının tanıtımı için bu maçı oynayacak.

2005’te kapatılan Manchester United Kadın Futbol Takımı, bu sezon başında yeniden faaliyete geçti. Takım, bu sezon Kadınlar 2. Ligi’nde şampiyon olup yeniden en üst lige çıktı.

Kadın takımının teknik direktörü Casey Stoney yaptığı açıklamada, “Sabırsızlıkla bekliyorum. Oslo gibi fantastik bir şehirde güzel bir maç oynayacağız. Bizim için sezon öncesi güzel bir sınav olacak. Bizi bu maça davet edenler gerçekten şükranlarımı sunuyorum” dedi.