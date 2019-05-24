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Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Basketbol Süper Ligi

Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te

Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Mayıs 2019 14:45

Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Simon’un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyececeği belirtildi.

THY Avrupa Ligi’nde bu sezon Anadolu Efes forması ile 37 karşılaşmada görev yapan Simon, maç başına 9,4 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Hırvat oyuncu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ise 17 müsabakada 12,2 sayı, 3,8 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Anadolu Efes, dün de başantrenör Ergin Ataman ve ABD’li oyuncu Bryant Dunston ile ikişer yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son güncelleme 14:45 | 24 Mayıs 2019
anadolu efes Krunoslav Simon
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