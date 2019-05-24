Galatasaray’da Cübbeli Ahmet Hoca tartışması!

SÖZCÜ / Tarihinin 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, kendini yeni bir tartışmanın içinde buldu. Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk kutlamaları organizasyonunu kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı ve kardeşlerinin şirketi ‘Adstation'a verdiğini yazdı. Galatasaray camiasında ses getiren bu konuda Başkan Mustafa Cengiz'den de karşılık geldi.

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“ŞİMDİ HAİN Mİ OLDUK?”

SÖZCÜ'YE konuşan Cengiz, şunları söyledi: “Geçen seneki kutlamayı eski basketbolcumuz Selim Demir'in şirketi 900 bin TL'ye yaptı. Bu sene de 1 milyon 550 bin TL + KDV istediler. Bunun üzerine ihale yaptık. İki şirket teklif verdi. En iyi teklif de 2.5 milyon TL ile o şirketten (Adstation) geldi. Organizasyonu ücretsiz yapacaklar, bize de 2.5 milyon TL ödeyecekler. Şimdi işi yapan şirkete versek Galatasaraylı ve Atatürkçü olacaktık, kulüp para kazanınca hain mi olduk? Ben kulübe giren paraya bakarım.”

Öte yandan bu seneki kutlamaların sadece GS TV ve Youtube üzerinden yayımlanacağı öğrenildi.

CAN ATAKLI, KORKUSUZ GAZETESİNDE NE YAZMIŞTI?

“Galatasaray büyük şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor. Kimin düzenleyeceği de belli oldu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı ve kardeşlerinin şirketi. Aynı şirket, geçen yıl da şampiyonluk organizasyonunu almak istemiş ama kulüp üyelerinin tepkisi üzerine bunu başaramamıştı. Galatasaraylı bir dostum söyle dedi: “Divan toplantısında ‘Her şey çok güzel olacak' sloganı atılmasından sonra yönetime iktidardan çok ağır baskılar geldi. Sanırım yönetim kendini kurtarmak için işaret edilen şirkete bu görevi verdi.”