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Galatasaray Sivasspor maçı muhtemel 11’ler! Şampiyon perdeyi kapatıyor
Galatasaray

Galatasaray Sivasspor maçı muhtemel 11’ler! Şampiyon perdeyi kapatıyor

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, sezonun son maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Fatih Terim ve antrenör Ümit Davala yedek kulübesinde olamayacak.

24 Mayıs 2019 08:29

Spor Toto Süper Lig’in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 34. ve son haftada bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı’nda yapılacak maç saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek puanını 69’a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli ekibin 3 puan önüne geçti. Rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuran Galatasaray, Süper Lig’deki 22. şampiyonluğunu elde etti.

Son haftaya girilirken 38 puanla 14. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise ligde kalmayı garantiledi.

Galatasaray’ın müsabakaya ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

23 Mayıs 2019 Galatasaray şampiyonluğu kutlamaya hazırlanıyor Galatasaray`dan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı`nda gerçekleştirilecek 22. şampiyonluk kutlaması, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05`te başlayacak. Bilet fiyatları, 30 ile 120 lira arasında değişiyor. İlgili Haberi Oku

MUHTEMEL 11’LER

Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Braz, Bjarsmyr, Papp, Hakan, N’Dinga, Diabate, Özer, Douglas, Muhammed

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TERİM VE DAVALA GÖREV ALAMAYACAK

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Medipol Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen iki teknik adam da Sivas’ta görev yapamayacak.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK’nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

26. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de 26. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17’sini sarı-kırmızılılar, 4’ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray’ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı.

SİVAS’TAKİ MAÇLAR

Taraflar, Sivas’ta yapılan 12 lig maçında dörder galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Sivas’ta ev sahibi ekip 18, Galatasaray 22 gol attı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetini de evinde aldı.Geçen sezon Sivas’taki müsabakayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Son güncelleme 08:29 | 24 Mayıs 2019
galatasaray sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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